Ruim 23 miljoen aan economische steun voor noordelijk bedrijfsleven

De Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij heeft binnenkort 23,4 miljoen extra te besteden om bedrijven te helpen na de coronacrisis. Het geld uit Den Haag en van de drie noordelijke provincies is bedoeld om bijvoorbeeld een overbruggingslening voor een bedrijf dat getroffen is door de coronacrisis te verlengen. Of om startende bedrijven te helpen doorgroeien.

Overbruggen nog nodig

De NOM gaat het extra geld dus alleen gebruiken om noordelijke bedrijven uit de coronacrisis te investeren. Door het extra geld in de eigen kas kan de NOM meer geld uitlenen of aandelen nemen in bedrijven die een zetje nodig hebben. De economie groeit, maar verscholen daarachter zitten ook bedrijven die onder normale omstandigheden er goed voor zouden staan maar het door corona heel moeilijk hebben. Met bijvoorbeeld een nieuwe overbruggingslening of het verlengen van een al bestaande lening kan de NOM zo'n bedrijf in de benen houden totdat het weer goed gaat. In april van dit jaar stond de teller al op 68 overbruggingsleningen vanwege corona.

Hoe gaat het met de NOM zelf?

Met de NOM zelf gaat het overigens weer goed. Dat kwam onder andere doordat de NOM haar aandelen uit het Asser' veilingbedrijf Catawiki terug haalde. Welk bedrag de NOM daarmee binnen haalde wil het niet zeggen. Catawiki groeide sinds de start in 2008 vijf jaar lang met 300 procent. Eind 2020 haalde Catawiki 150 miljoen euro binnen van de Britse investeringsmaatschappij Permira waardoor de NOM uit kon stappen. Met het geld dat de NOM verdiende worden weer andere noordelijke bedrijven ondersteund.

In 2019 kreeg de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij zelf een flinke tik. Een verlies van ruim 5 miljoen werd veroorzaakt door onder meer lagere dividendopbrengsten, faillissementen en het feit dat weinig bedrijven succesvol werden verkocht. En meer zwaar weer zou op komst zijn doordat bedrijven waar de NOM in geïnvesteerd had of nog ging investeren het moeilijk hadden door de coronacrisis.

3,9 miljoen uit Drenthe

Van de 23,4 miljoen voor post-corona investeringen van de NOM trekt het kabinet 11,7 miljoen uit op voorwaarde dat de drie noordelijke provincies de andere 11,7 miljoen ophoesten. Gedeputeerde Staten van Drenthe en Groningen hebben al ja gezegd, in november moeten Provinciale Staten in Drenthe het definitieve besluit nemen over haar deel van 3,9 miljoen. De verwachting is dat dat besluit niet meer dan een hamerstuk zal zijn.

Lees ook: