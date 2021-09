Doodgereden wolf bij Appelscha was onbekend mannetje

De wolf die eind mei werd doodgereden bij Appelscha is verantwoordelijk voor de dood van schapen op verschillende plaatsen in Drenthe en Friesland. Mannetje GW2362m doodde onder andere een schaap in Peize. Onduidelijk is waar die vandaan kwam.

Op 15 mei werd in Peize een schaap gedood, uit DNA-onderzoek blijkt dat het gaat om de wolf die later die maand werd doodgereden op de N381 in het Drents-Friese Wold. Het DNA van het roofdier werd ook aangetroffen op vijf plekken in Zuidoost-Friesland waar eerder in mei schapen zijn gedood, blijkt uit een rapport van Bij12, een organisatie die wolvenschades afhandelt voor provincies.

Het is nog onbekend uit welke roedel wolf GW2362m afkomstig was. Het DNA van het dier toonde geen match met wolven die eerder in Nederland of de Centrale Europese populatie geregistreerd werden.

Meer wolvensporen

In de periode dat GW2362m toesloeg werd er ook een wolf gezien bij het natuurgebied. Bij12 kan niet concluderen dat het bij deze 'zichtwaarneming' om de inmiddels dode wolf ging.

Op 22 juni werd er weer een wolf vastgelegd op beelden van een wildcamera in Drenthe, in de omgeving van het Drents-Friese Wold. Ook werd er een wolvenkeutel gevonden, maar de kwaliteit daarvan was te slecht om nog vast te kunnen stellen van welke wolf die afkomstig was.

Oude Willem

Op dit moment loopt er nog een onderzoek naar een mogelijke wolvenaanval. Op 6 september werden er bij Oude Willem, in het Drents-Friese Wold, twee schapen doodgebeten.

