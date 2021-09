Onrust in Amstelflat in Assen: drugs, verloedering en onveiligheid

Wooncomplex De Amstel, met 109 appartementen, staat in de Asser wijk Pittelo. In 2019 nam Actium de flat over van de woningcorporatie Mooiland, een zuidelijke corporatie. Mooiland trok zich terug uit Assen, omdat het Rijk wil dat alle woningbouwverenigingen zich concentreren op hun eigen kernregio.

Toewijzingsbeleid is 'catastrofaal'

Sinds de overname van Actium is er volgens een groep bewoners veel veranderd in de flat met sociale huurwoningen. En niet ten goede. Met name het toewijzingsbeleid van Actium vinden ze 'catastrofaal'. De flat was altijd een seniorenflat, bedoeld voor 55-plussers. Zorggroep Drenthe had er ook een tijdlang speciale zorgappartementen voor ouderen, waardoor er ook verzorgend personeel rondliep. Verder kwam in 2018 nog een groep jongeren met autisme in de flat wonen. Medewerkers begeleidden hen overdag en 's avonds bij die vorm van beschermd wonen.

Maar sinds een jaar is het goed mis, zeggen de bewoners. Veel appartementen kwamen ineens vrij in de Amstelflat. Onder andere door het plotselinge vertrek van Zorggroep Drenthe, waardoor 25 appartementen in één klap leeg kwamen te staan. Die bracht in coronatijd haar bewoners elders onder. Ook vijftien andere flatwoningen stonden leeg.

Daardoor is in korte tijd een grote groep nieuwe bewoners in het wooncomplex beland. Niet alleen senioren, maar ook jongere mensen die op de wachtlijst stonden voor een sociale huurwoning. Daar zit volgens een grote groep oude huurders 'gespuis' tussen, zoals ze de nieuwe bewoners noemen. Het gaat voornamelijk om vier bewoners die worden aangeduid als 'drugsverslaafden' en 'zwervers'.

Ze komen met vuilniszakken vol wiet binnen, de wietplanten worden dan hier in de flat geknipt. " Bewoner van de Amstelflat

Volgens meerdere bewoners, met wie RTV Drenthe heeft gesproken, is er sprake van veel wietgebruik en wordt er gedeald. "Ze komen met vuilniszakken vol wietplanten binnen. Die wietplanten worden dan hier geknipt in de flat", vertelt een bewoner. Bewoonster Karina Roose heeft zelf een drugsachtergrond en vindt het vervelend om daar telkens mee geconfronteerd te worden. "Ik ben bang voor een zwak moment en wil niet telkens in verleiding worden gebracht."

Ook worden er spullen in en om de flat vernield en gestolen, zoals fietsen en planten. Die gestolen spullen worden vervolgens weer te koop aangeboden in de flat, zeggen bewoners. Om die reden worden waardevolle spullen, zoals een televisie, uit de gemeenschappelijke ruimtes weggehaald en veilig opgeborgen.

'Durf de gang niet meer op'

Een groep Amstelflat-bewoners voelt zich door alle gebeurtenissen al langere tijd onveilig. "'s Avonds durf ik echt de gang niet meer op, en ik ben niet de enige. We maken geen ommetje meer, durven niet naar de brievenbus en doen geen boodschapjes", vertelt een bewoonster. Zelfs overdag durft ze niet de lift in te stappen, uit vrees voor wie er bij haar instapt. Ze neemt liever de trap.

Ook familieleden van de senioren hebben het er druk mee. "Als ik een dagje weg ben geweest met mijn familie, dan brengen ze mij tot aan de voordeur van mijn eigen appartement." Een andere bewoonster knikt instemmend, haar familie doet hetzelfde. Ook wil haar familie liever dat ze haar verjaardag bij een van haar kinderen viert, omdat ze zich niet op hun gemak voelen op de Amstelflat.

Geschreeuw en stank

Bewoner Hans Top merkt ook de achteruitgang, vooral het afgelopen jaar, maar voelt zich verder niet onveilig. Hij stapt gewoon op zijn flatgenoten af als hem iets niet aanstaat. Wel kan hij zich het toenemende gevoel van onveiligheid onder de senioren in de Amstelflat goed voorstellen. "Zorggroep Drenthe is uit de flat vertrokken. Er zijn daarna mensen in gekomen, van wie ik me afvraag of dit nu wel de juiste plek voor ze is. Ze vertonen echt asociaal gedrag. Er is veel geschreeuw, het stinkt in de flat, al weet ik niet precies waarnaar, en de lift is smerig. Dat was vroeger nooit zo."

Hij merkt ook dat de boel de laatste tijd hard achteruit is gegaan. Maar er wordt ook veel onderling geklaagd, zegt hij, door bewoners van de Amstelflat. "En het verhaal wordt daardoor soms veel groter dan het is."

Als je klaagt is het enige wat je hoort: 'Hier kunnen wij niks mee'. Dat is ontzettend frustrerend." Bewoners van de Amstelflat

Volgens een groep bewoners hebben ze al vaak geklaagd bij Actium, maar lopen ze daar tegen een dichte deur aan. Ze hebben het gevoel dat de woningverhuurder ze niet serieus neemt. "Als je klaagt is het enige wat je hoort: 'Hier kunnen wij niks mee'. Dat is ontzettend frustrerend."

Daarom hebben ze zelf een aantal maatregelen getroffen, zo laat Augustinus Tuparia weten, voorzitter van huurdersvereniging Amstelflat. "Vanwege de veiligheid lopen twee bewoners elke avond om 22.00 uur een controleronde over de galerijen van de flat. Ze gaan langs elke etage om te checken of bijvoorbeeld alle deuren dicht zitten."

Leefgenot weg

Ook overwegen ze volgens Tuparia nog een telefooncirkel, waarbij ze elkaar 's nachts kunnen waarschuwen bij onrust. "Als Actium niks doet, dan moeten we het zelf maar regelen", zeggen ze. Ze vinden dat het leefgenot in de Amstelflat weg is. Tuparia doet daar nog een schepje bovenop: "We betalen hier geen huurgeld, maar angstgeld. Pas als ouders van de medewerkers van Actium zelf hier wonen, snappen ze misschien hoe erg het is."

Actium herkent de geluiden van de bewoners, zo zegt manager Marcel van Halteren van de woningverhuurder. En deze meldingen pakt hij ook 'zeker serieus' op. Maar de woningcorporatie kan niet zomaar huurders het huis uitzetten, daarvoor zijn voor langere tijd 'echte, concrete meldingen' nodig. "Alleen een gevoel, zonder dat duidelijk wordt over wie of wat het precies gaat, daar is moeilijk op te acteren."

'Niet meest gewilde woonlocatie'

Volgens de woningverhuurder zat het de laatste tijd met de verhuur in de Amstelflat niet echt mee. "We hebben de pech gehad dat er ineens heel veel woningen tegelijk vrijkwamen. Zorggroep Drenthe was een stabiele factor, met 25 zorgwoningen. Daar liep ook verzorgend personeel rond, en dat houdt toch een extra oogje in het zeil. Als dat ineens wegvalt, merk je dat wel. En eerlijk is eerlijk, de Amstelflat is ook niet de meest gewilde woonlocatie."

Ook was er altijd een huismeester. Ook die is verdwenen. "Niet omdat wij dat wilden, wij hebben die niet wegbezuinigd. Bewoners vonden dat ze het zelf beter konden", zegt Van Halteren. Hoewel hij stelt dat het een seniorenflat is voor 55-plussers, geeft hij toe dat er de laatste tijd ook wat jongere bewoners zitten. "Er zitten jongeren met begeleiding, en ook wat mensen die net onder de leeftijdsgrens van 55 zitten. We hebben als verhuurder met alle krapte in beschikbare huurwoningen echt niet de luxe om zo'n flatgebouw dan alleen aan een specifieke doelgroep toe te wijzen."

Extra zorg en aandacht

Ook heeft Actium met extra zorg en aandacht - zo zegt Van Halteren - de toewijzing gedaan. "Er was een stringent toewijzingsbeleid van onze kant, waarbij we niet alles wat zomaar leegkwam meteen weer in de verhuur gooiden. We deden dat in plukjes. En er waren met nieuwe bewoners bezichtigingen vooraf, voordat we definitief de woning toewezen. Maar desondanks zijn we helaas niet in alle gevallen geslaagd in de meest gelukkige keuze, blijkt achteraf."

'Meld misstanden'

De woningcorporatie voelt zich volgens Van Halteren ook wel degelijk verantwoordelijk voor de nu heersende onvrede en angst. "We hebben alle bewoners voor de zomer al een brief geschreven, na signalen dat er zaken misliepen. Onze oproep in die brief was: meld bij ons vooral concrete zaken, ook met het adres erbij. Want dan gaan we gelijk bij diegene op huisbezoek. Alleen dan kunnen we echt ingrijpen. Maar tot nu toe krijgen we helaas weinig concreets binnen."

Je moet heel wat concrete bewijzen hebben, voordat je iemand uit een huis kunt zetten." Manager Marcel van Halteren van Actium

Probleem is volgens Van Halteren dat een woningcorporatie niets met 'vage meldingen' kan. "Je moet heel wat concrete bewijzen hebben, voordat je iemand uit een huis kunt zetten." Wel is er de laatste tijd 'intensief contact met meerdere adressen'. Dat gaat dan om huurders waarover problemen zijn gemeld. Verder heeft Actium contact gezocht met politie, gemeente en het buurtteam van Vaart Welzijn, die de boel bij de Amstelflat extra in de gaten houden. "De Amstelflat staat op het lijstje van de politie. Die rijdt er vaker langs."

Galerij-ontmoetingen

Volgens Van Halteren wordt het gevoel van onveiligheid mogelijk ook aangewakkerd door allerlei nieuwe gezichten ineens op sommige galerijen. "Onbekend maakt ook onbemind. Vandaar dat we als Actium nu ook serieus nadenken over meetings op de galerij, voor nadere kennismaking. Door corona was dat natuurlijk ook allemaal lastig te regelen. Maar we hopen dat binnenkort te doen, en dat zoiets kan bijdragen tot verbetering van de leefsfeer."

Volgens Van Halteren heeft de Amstelflat trouwens wel zijn beste tijd gehad. "Het is een flatgebouw uit de jaren 60 of 70. We hebben het overgenomen twee jaar geleden. Het zal misschien nog tien tot vijftien jaar meekunnen, maar het is als woonplek minder populair, dus moet je je toch als woningverhuurder beraden hoelang je zo'n complex nog overeind houdt."

