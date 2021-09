Drenten met beperking gaan heel Friesland door tijdens eigen Elfstedentocht

Bij de Onbeperkte Elfstedentocht is er voor ieder wat wils. De totale tocht is ruim 200 kilometer, maar iedere deelnemer mag zelf bepalen welke afstand per dag afgelegd wordt. "Dat maakt het ook zo leuk, dat iedereen welkom is en dat iedereen zich er goed bij voelt", vertelt deelnemer Jennette Mooibroek. "Voor sommige mensen is 100 meter per dag al een topprestatie."

Hersenletsel

De Emmense Mooibroek is zelf voorzitter van de Stichting Patiëntenzorg Hersenletsel regio Noord. Ze heeft in 2009 een hersenbloeding gehad: "Ik was helemaal verlamd en ik kon geen woord meer zeggen. De revalidatie was zwaar en lang, maar nu kan ik weer lopen en ook praten. Soms praat ik nu te veel", grapt ze.

Deelname aan de Onbeperkte Elfstedentocht is erg belangrijk voor haar: "Ik ben nog wel snel vermoeid, maar het feit dat ik gewoon weer wat kan doen is fantastisch. Ik wil er weer bij horen. Ook al loop ik maar vijf kilometer per dag. Dat is een al een grote overwinning."

Volwaardig

In 2016 kreeg Jos Hemelt een herseninfarct. Ineens stond zijn drukke leven stil. Hij kon niet meer werken en ook zijn hobby niet meer uitoefenen. "Ik was halfzijdig verlamd en ik kon niet meer praten. Dat ik nu mijn spraak terug heb is het grootste cadeau wat ik kon krijgen. Als je niet kan praten dan zien mensen je niet als volwaardig."

Ook motorisch gaat het stukken beter met Hemelt. Zo goed dat hij samen met zijn zoon deelneemt aan de Onbeperkte Elfstedentocht. "Ik wil laten zien dat ik het kan. Vroeger deed ik aan mountainbiken en wielrennen. Nu hoop ik weer een klein beetje van mijn hobby terug te kunnen vinden."

Avonturier

Chris Boersma gaat de Onbeperkte Elfstedentocht doen op de fiets samen met zijn moeder Joke. "Ik doe mee voor de ervaring en voor het plezier", vertelt hij. De 29 jarige Boersma zit in een rolstoel. Bij zijn geboorte heeft hij zuurstoftekort gehad waardoor hij spastisch is geworden. Maar dat houdt hem niet tegen. "Ik ben een echte festivalganger, Lowlands en Zwarte Cross zijn mijn favorieten. Maar dat kon natuurlijk niet doorgaan nu. Met de Elfstedentocht wil ik toch een mooi avontuur beleven. Ik heb er superveel zin in."

Goede doelen

Boersma haalt met zijn deelname aan de tocht der tochten bijna 700 euro op. Dat bedrag doneert hij volledig aan de stichting Sandy Moves, de organisator van de Onbeperkte Elfstedentocht. Ook Jennette Mooibroek en Jos Hemelt hebben zich laten sponseren. Het bedrag dat zij bij elkaar wandelen en fietsen komt volledig ten goede aan de stichting Patiëntenzorg Hersenletsel. De prestaties van de drie Drentse deelnemers zijn deze week te volgen op de kanalen van RTV Drenthe.