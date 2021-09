Jonge oehoe gehoord in het midden van Drenthe

Een nieuw paartje oehoes heeft een jong grootgebracht in een bos in het midden van Drenthe. Oehoe-kenner Hans Hasper ontdekte gisteravond een mannetje, vrouwtje en hun om voer bedelende jong.

"Er waren geruchten over een oehoe in een bos, waar eerder nog geen oehoes waren", zegt Hasper. "Ik ben toch maar even gaan kijken, want áls er jongen zijn, dan zijn ze nu nog te zien. In oktober vliegen ze uit." Zachtjes liep hij over de paden door het bos. "Eerst zag ik het mannetje, daarna het vrouwtje en toen hoorde ik het jong bedelen. De jonge oehoe zal ongeveer halverwege maart geboren zijn en kan zelf ook al prooien vangen, geleidelijk aan zal het jong minder bedelen. Maar nu was er een duidelijke roep aan de ouders: heb je wat eten voor mij?"

De exacte locatie blijft geheim om verstoring te voorkomen.

'Bizar slecht jaar'

Hasper heeft het jong alleen gehoord, niet gezien. "Ik heb nog een paar uur in het bos staan luisteren. Ik ben superblij, dit is zo geweldig. Het was namelijk een bizar slecht oehoejaar. In het Drents-Friese Wold is een nest uit een boom gevallen, van de jongen hebben we niets meer gehoord. Er is een paartje op een industrieterrein in Zuidoost-Drenthe, maar daar is niet gebroed." Het derde paar van de reuzenuilen, ook in Midden-Drenthe, is ook niet tot broeden gekomen.

Dat er zo weinig gebroed wordt, heeft volgens Hasper mogelijk te maken met de muizenstand. "Het is een slecht muizenjaar, en oehoes lijken toch best veel muizen te eten. In Duitsland is er een oehoe gestorven aan een ziekte die duiven met zich meedragen. Oehoes eten ook duiven, misschien dat daar ook een oorzaak ligt."

Het enige jong in Drenthe wordt de komende weken nog heel goed in de gaten gehouden door Hasper. "Ook al was 2021 geen goed broedjaar voor de oehoes, ze hebben wel voet aan wal gekregen in Drenthe."

