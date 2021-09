Conflict hulpbehoevende Jessica en gemeente Coevorden duurt voort

De gemeente Coevorden heeft de hulpbehoevende Jessica Poel een ander huis aangeboden. De inwoonster van Dalen strijdt sinds twee jaar voor aanpassingen in haar woning, omdat die niet geschikt is voor haar rolstoel.

Poel wil alleen niet verhuizen. Ze woont bijna 25 jaar in Dalen. De woning die de gemeente Coevorden aanbiedt, is in de gelijknamige stad. "Ik heb hier in Dalen alles. Hulp van buren, mijn beste vrienden wonen om de hoek en buurtbewoners zetten de container voor me aan de weg", zegt ze getergd.

Lange geschiedenis

Inmiddels is Poel twee jaar bezig om ervoor te zorgen dat haar eigen huis rolstoelvriendelijk gemaakt wordt. De gemeente wil daar in eerste instantie niet aan. Het pad langs de bezwaarschriftencommissie leidt er uiteindelijk toe dat er een onafhankelijk arts bij Poel thuis komt kijken.

Die oordeelt anders, want volgens zijn advies moeten er wel degelijk aanpassingen worden gedaan in de woning van de chronisch zieke Dalense. De gemeente kiest nu alleen voor een andere oplossing, namelijk verhuizen.

Een oplossing, maar niet dé oplossing waar in Dalen op werd gehoopt. Een woning aan de Jeroen Boschstraat in Coevorden is volgens de gemeente met een kleine aanpassing geschikt voor Poel. "Maar mijn eigen woning is met relatief kleine aanpassingen ook geschikt", reageert ze.

'Beste beentje voor'

Poel gaat wel kijken in Coevorden. "Ik zet mijn beste beentje voor en ga wel kijken, dan kan daarna mijn advocaat weer in gesprek gaan. De gemeente heeft dan weer weken om te reageren en voor je het weet is het 2022."

