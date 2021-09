Praot Drents Met Mij met schrijfster Ria Westerhuis

Schrijfster Ria Westerhuis is de derde gast in de nieuwe reeks. Sinds 1980 woont ze in De Wijk, maar ze werd geboren aan de Overijsselse kant van de Reest, in Oud-Avereest. "Ik nuum mezelf altied een kind van de Riest. Ik ben nog steeds met de voeten geworteld in Overiessel, maar ik lig met de kop op kussen in Drenthe, mien lief zwevend boven de Riest."

Ambassadeur

Vorig jaar won Ria de Culturele Prijs van de gemeente De Wolden en daar is ze trots op. Net als op prijzen die ze eerder al won: "Zo hef elke pries eigenlijk zien ding daj zegt: het is mooi dat ik dizzende wunnen hef." Ze rolde per toeval het schrijversvak in en vindt het mooi om poëzie voor te dragen. Maar wat Ria vooral belangrijk vindt, is om evenementen te organiseren: "Omdat ik in Drenthe podia veur poëzie mis. Dan organiseer ik het zelf wel. Ik vind het mooi dat ik een ambassadeur ben veur de poëzie en de Drentse taal."

In 2009 bracht ze samen met Delia Bremer een bundel uit vol erotische gedichten: Minnezinne. Landelijk was er veel aandacht voor. "Maar één van de mooiste dingen vind ik nog steeds dat heel veel mensen poëzie moeilijk vinden en dat zij zeiden: 'Als dit poëzie is dan vind ik het wel leuk! Dan wil ik nog wel vaker kommen kieken'."

Nieuw werk

Op dit moment heeft Ria haar handen vol aan een nieuwe dichtbundel. "Als corona der niet was ewest dan was ik niet met een neie bundel an de gang gaon. Ik liep elke dag langs de Reest en dan hej soms dingen in je heufd en dat moej gewoon opschrieven."

Het kan nog wel even duren voordat de bundel verschijnt: "Je moet het ook even wegleggen. Je kunt der niet de hiele dag naor kieken, want dan zet je de ene dag een komma en de andere dag haol je hom weer weg."

Praot Drents Met Mij - Ria Westerhuis

