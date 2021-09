Netbeheerder Rendo: 'Kabinet moet prijsverschillen tussen gemeenten reguleren'

Directeur Eddy Veenstra hoopt dat de regering in Den Haag dat gelijk gaat trekken.

Veenstra ziet voor Rendo een belangrijke rol weggelegd in de energietransitie, maar daarbij moet hij wel zijn aandeelhouders (waaronder vijf Drentse gemeenten) meekrijgen. Deze week haalde hij input op bij de gemeenten.

Prijsverschillen

De formatie van een nieuw kabinet was daarin een vast gespreksonderwerp. "De hele klimaataanpak vraagt echt om landelijke regie", aldus Veenstra. "De kans is groot dat elke gemeente straks kiest voor de energieoplossing die bij hun past. Dat is logisch, elke gemeente is anders. Maar daardoor kunnen wel prijsverschillen ontstaan."

Wordt verwarming straks duurder in de ene gemeente dan de ander? "Ik denk dat de kosten in één lijn moeten liggen", vervolgt Veenstra. "Den Haag moet dat wel een beetje sturen. Laten we hopen dat er zo snel mogelijk een kabinet is, zodat er lijnen uitgezet kunnen worden voor de lange termijn. De energietransitie is daar echt aan toe."

Veenstra kijkt terug op goede gesprekken met de wethouders. "Het was heel inspirerend. We zijn het erover eens dat de energietransitie 'van het papier af moet'. Het moet nu uitgevoerd worden", aldus de directeur.

Gasleidingen hergebruiken

Weerstand voelde hij niet bij de wethouders. "Ik kwam niet voor grote verrassingen te staan, omdat we elkaar vaak spreken. Daarnaast zijn we het grotendeels wel eens waarop we willen inzetten. Ik wil met Rendo graag de gasinfrastructuur gaan hergebruiken door te werken met groen gas en waterstof. We gaan nu kijken of dat voor gemeenten de juiste oplossing blijkt."

Rendo voorziet verschillende gebieden in Drenthe en Overijssel van gas, elektriciteit en glasvezel. Negen gemeenten zijn samen eigenaar van de netbeheerder, waarvan vier in Overijssel en vijf in Drenthe. In Drenthe zijn Coevorden, Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld aandeelhouder. "Landelijk zijn we een kleine speler, maar we hebben een mooie omvang om in regio resultaat te boeken", besluit Veenstra.

