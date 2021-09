Sleutels van Veenhuizer monumenten wisselen van eigenaar: 'Moment om te koesteren'

"Een nieuwe mijlpaal is bereikt", vertelt Raymond Knops, staatsecretaris van Binnenlandse Zaken wanneer hij de sleutels namens het Rijksvastgoedbedrijf overbrengt aan de bestuurders van De Nieuwe Rentmeester. Die is opgericht door Het Drentse Landschap, de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) en BOEi. "Het is een ontzettend bijzonder moment", meent bestuurder Sonja van der Meer van De Nieuwe Rentmeester. "Je leeft er al vijf jaar naar toe. We zijn er al heel lang mee bezig, maar nu is het een feit. Nu hebben we de sleutels. Het is een mooi moment, een om te koesteren."

Samen doen

De organisatie staat voor een grote opgave. Ze nemen in totaal tachtig panden en zeventig hectare grond over. Voor een aantal panden moet er een nieuwe bestemming komen. De Nieuwe Rentmeester wil iets doen aan de leefbaarheid in het dorp en zorgen dat de bewoners en mensen die er werken betrokken worden bij het dorp.

Dat Veenhuizen onlangs de Werelderfgoedstatus van UNESCO heeft gekregen, bemoeilijkt de situatie volgens Van der Meer niet. "Ik denk dat Veenhuizen het verdient om dat nu samen met iedereen te benutten. En dat betekent vanuit De Nieuwe Rentmeester dat wij zorg moeten dragen dat het er goed bij ligt." Dat betekent dat dit soort panden, zoals hieronder op de foto, worden aangepakt.

Een vervallen pand in Veenhuizen (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

Eerst praten

De komende tijd gaat gaat De Nieuwe Rentmeester het gesprek aan met betrokkenen. Eerst praten. Concrete plannen zijn er maar weinig. "We gaan kijken wat de ideeën van betrokkenen zijn en wat onze ideeën zijn. Of we samen tot één plan kunnen komen", legt Van der Meer uit over de weg die de organisatie gaat bewandelen. "We hopen dat we over een half jaar tot driekwart jaar een soort ontwikkelplan hebben voor de komende jaren. Daarnaast hebben we meteen al een grote klus: Het Gevangenismuseum gaat uitbreiden en dat is het eerste project dat wij gaan uitvoeren."

Tijd om te metselen

Eén van de huurders van voorheen het Rijksvastgoedbedrijf en nu dus De Nieuwe Rentmeester is Het Gevangenismuseum. Dat pand ziet er heel goed uit, meent directeur Peter Sluiter. "Maar er zijn er zijn ook panden waar de bomen door het dak groeien. Er ligt dus nog wel een opgave voor De Nieuwe Rentmeester."

Waar het overleg met het Rijksvastgoedbedrijf over de uitbouw van Het Gevangenismuseum een moeizaam proces waren, volgens de directeur, gaan de gesprekken met de nieuwe partij veel beter. "Ik denk dat de plannen dankzij De Nieuwe Rentmeester in een versnelling kunnen komen. Dat wil ik ook heel graag want we zijn al veel te veel bezig met het plannen en niet met twee stenen op elkaar te metselen.

Positieve geluiden

Ook tijdens de overdracht wordt er vol lof over de overnemende partij gesproken. Zo zegt Klaas Smid, burgemeester van Noordenveld, veel vertrouwen in de organisatie te hebben. Gedeputeerde Cees Bijl noemt het winst dat de nieuwe partner bekend is met het gebied.

Het vertrouwen is dus groot, net als de opdracht voor De Nieuwe Rentmeester.

