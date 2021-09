Commentaar geven op vernieuwde Drentse Natuurvisie kan

De vernieuwde Drentse natuurvisie 'Gastvrije natuur 2040' is begin september gepresenteerd. Vanaf 17 september zijn de plannen in te zien en kan iedereen erop reageren. Daarna moet de definitieve natuurversie door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten worden goedgekeurd.

De definitieve versie wordt aangevuld met een uitvoeringsplan waar geen inspraak of bezwaar op mogelijk is.

Tegenstellingen

De Natuurvisie uit 2014 was toe aan vernieuwing door veranderingen in de natuur. De vernieuwde natuurvisie laat een spanningsveld zien tussen behouden, bevorderen en gebruik van de natuur. Natuurgedeputeerde Henk Jumelet (CDA) spreekt van een 'spagaat'. "Die kunnen we uitvergroten of proberen samen de slag naar de toekomst te maken. Ik kies voor het laatste."

De ontwerp-visie rust op drie pijlers: meer biodiversiteit binnen én buiten natuurgebieden, inspelen op klimaatverandering en versterking van het onderlinge natuurnetwerk. Dat staat soms haaks op de toenemende recreatie in de natuur. In het beleidsstuk is ook aandacht voor natuur versus landbouw met een focus op natuurinclusieve landbouw, waarbij boeren de natuur op en rond het boerenbedrijf sparen of herintroduceren.

Ter inzage

De ontwerp-Natuurvisie 'Gastvrije Natuur 2040' is in te zien bij de provincie Drenthe op de Westerbrink 1 in Assen. Een PDF-versie is te downloaden via de website van de provincie. De provincie verzoekt een ieder om de stukken zoveel mogelijk digitaal te bekijken.

Reageren

Geïnteresseerden kunnen de natuurvisie inzien van 17 september tot 28 oktober 2021. Tijdens die periode mag iedereen zijn of haar zienswijze indienen: aanvullingen op, ideeën over of bezwaren tegen de nieuwe natuurvisie. Zo'n zienswijze kan mondeling of schriftelijk ingediend worden. Meer informatie hierover vind je op de website van de provincie Drenthe.

