Coverband No Name deelt talloze opnamen van feesten en partijen: 'We hebben alles opgenomen'

Het begon een paar weken terug, tijdens een optreden van No Name bij theater De Tamboer in Hoogeveen. Na afloop kwam een bezoeker naar de band toe en vroeg of er nog opnames waren van zijn bruiloft in 2004. "En die had ik", vertelt Bertus ten Caat.

Bewaarneef

De voorman en drummer van No Name loopt naar zijn archiefkast toe, waar hij stapels cd's heeft liggen. "Deze opname is van de bruiloft van Agnes en Albert", somt hij op. "Hier is die van Hennie en Geert en van Els en Gerrit. Allemaal trouwerijen."

Tientallen cd's, cassettebandjes en digitale opnames heeft Ten Caat in alle jaren bewaard. "Ik ben sowieso een bewaarneef. Ik bewaar alles wat ook maar een beetje waarde zou kunnen krijgen, met name foto-, film- en audiomateriaal", vertelt hij. "Al vanaf 1967 neem ik alles op wat maar denkbaar is."

Bekende band

No Name is een bekende band in Drenthe en werd graag geboekt voor feesten en partijen. Inmiddels zijn ze als feestband gestopt en spelen ze enkel nog in theaters.

De band tijdens een optreden in De Tamboer in Hoogeveen (Rechten: Bertus ten Caat)

Veel werk

Met die talloze optredens van de band dijde het archief al snel uit. Vanaf 1998 konden bruiloftsparen na hun feest een audio-opname krijgen, inclusief toespraken en zaalgeluid. Maar het bewerken van de opnames bleek al snel te veel werk voor Ten Caat. "Als er een keertje per week zo'n feest is, is het wel te doen", legt hij uit. "Maar met meerdere optredens per week had ik er geen tijd voor . Want twintig jaar geleden moest ik de opnames ook nog op een cd'tje branden."

Tegenwoordig staat het allemaal digitaal opgeslagen en heeft Ten Caat er nog weinig werk aan. Hoog tijd dus om de opnames vrij te geven. "Het is mooi dat ik ze heb, maar het is nog veel mooier dat de bruidsparen ze hebben. Dus heb je ons uitgenodigd voor de trouwerij dan is er grote kans dat ik de opnames daarvan heb liggen. Je kunt ze bij mij ophalen", besluit hij.