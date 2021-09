Djammen: Mooi Wark-drummer Dennis Hendriks komt met eigen EP

Maar na het festival bleef de behoefte. Zelf muziek maken smaakt naar meer en daarom komt er een EP.

Geen zorgen

"Kuj doen, maor 't is niet neudig", vertelt Hendriks op de vraag of mensen zich zorgen moeten maken. Om de Mooi Wark-fans gerust te stellen: Hendriks stopt zeker niet als drummer van Mooi Wark. De geboren Assenaar en getogen Roldenaar (maar toch weer wonend in Assen) heeft het meer dan naar zijn zin bij de Drentse rockband. "Ik ga absoluut niet stoppen, maar ik wil zelf ook wat dingetjes uit gaan brengen."

Bloed kruipt waar het niet gaan kan. "Met alle respect, maar Arnold en Bert zijn allebei zo'n beetje rond de 50, dus die gaan niet zo heel lang meer mee, denk ik", grapt hij. "Ik ben nog maar 32, dus ik heb nog een poosje te gaan."

Waj zien is waj kriegen

Hendriks zocht iets moois om zijn solocarrière mee af te trappen en dat werd dus het Drèents Liedtiesfestival. Samen met Annemiek Drenth, Roy Keuter en gitarist Rowdy Prins schreef hij het nummer 'Waj zien is waj kriegen'. Het nummer is in een stijl die we van Hendriks niet gewend zijn. Geen boerenrock, maar meer de countryhoek in.

"Gewoon wat meer mezelf zijn", legt hij uit. De corona heeft ook geholpen. "Je zit een jaar thuis en dan denk je: ik kan niks doen, of ik kan muziek uit gaan brengen of muziek gaan schrijven. Dat heb ik gedaan en dat heeft mij geen windeieren gelegd." Met dat nummer eindigde hij als gedeelde tweede. "Ik ben niet ontevreden."

Theaters en EP

Ondanks dat het nu rustig is met optreden zit Hendriks niet stil. Naast zijn muziekcarrière heeft hij het koken (waar hij ooit voor geleerd heeft) weer opgepakt. En ook het optreden wordt steeds een beetje meer. "Ik heb niks te klagen. Af en toe met gelegenheidsbandjes op stille feestjes." En er is meer goed nieuws te melden. "Mooi Wark komt straks met een theatertour, dus dat gaat ook lopen. Voor de rest blijft het een beetje afwachten wat er straks allemaal weer mogelijk is, maar laten we in godsnaam hopen dat we weer aan de bak kunnen."

Daarnaast blijft Hendriks ook voor zichzelf aan de gang. "Ik ben druk bezig met schrijven." De EP wil hij dit jaar nog afmaken.

