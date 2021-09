Gebiedsvisie Ermermeer is gericht op toerisme en recreatie

Het doel van het besluit is om de vier vakantieparken rond Ermermeer nieuw leven in te blazen. Dit project is in oktober 2020 gestart onder de naam Vitale Vakantie Parken Coevorden (VVPC).

Vier scenario's

Binnen dit project VVPC zijn er vier manieren van aanpak bedacht hoe de vakantieparken kunnen verbeteren. Het nul-scenario waarin alles hetzelfde blijft. De optie tot optimaliseren, waar de nadruk ligt op rust en genieten in het groen. De derde optie is gericht op door ontwikkelen en op het betere buitenleven. In de vierde versie wordt het compleet over een andere boeg gegooid, plezier en avontuur voor toeristen staan centraal.

Deze vier scenario's zijn gemaakt om voor te leggen aan bewoners, eigenaren en ondernemers van het gebied. Want uiteindelijk hebben de eigenaren en ondernemers de belangrijkste stem. "Het is hun park en zij moeten gezamenlijk beslissingen maken over de gewenste toekomstrichting van het Ermermeer", zegt wethouder Steven Stegen.

Reacties bewoners

Via social media werden eerder negatieve uitingen gedaan over de specifieke gebiedsvisie voor vakantiepark Ermerzand aan het Ermermeer. De bewoners vonden dat zij niet genoeg betrokken werden bij de totstandkoming van deze gebiedsvisie. Stegen liet tijdens de raadsvergadering weten zich daarin niet te herkennen: "We zijn steeds volop in gesprek geweest met elkaar." Volgens Stegen zal er later deze maand een projectleider van VVPC aanschuiven bij de bewoners van Ermerzand voor een gesprek.

Lees ook: