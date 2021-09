Horecaman Jaap de Boer: 'Straks moet ik mensen weigeren die hier al 35 jaar komen'

Het horecahart van eigenaar Jaap de Boer kriebelt. Hij heeft het liefst zoveel mogelijk gezelligheid en diversiteit in zijn café. "Als je geen zin hebt in drukte kun je in een van de hoeken gaan zitten, en dan aan deze grote tafel kan bijvoorbeeld straks weer een grote groep", zegt hij met het oog op de nieuwe regels waarin de 1,5 meter binnen horecagelegenheden mag worden losgelaten.

Liever anderhalve meter

Toch heeft hij liever de 1,5-meterregel dan de nieuwe eis waarin horecagelegenheden klanten moeten controleren op hun vaccinatie, test of recente besmetting in de coronacheck-app.

"Persoonlijk begrijp ik heel goed dat iedereen gevaccineerd moet zijn," vertelt hij. "We moeten met elkaar door deze situatie komen. Maar aan de andere kant heeft iedereen recht op zijn eigen mening. Horeca is een openbare gelegenheid, iedereen moet hier binnen kunnen komen."

Van een man of zes weet hij dat ze er volgende week niet zullen zijn. Volgens de ondernemer zijn deze klanten het soms niet eens met keuzes van de overheid en de kans dat zij zich laten testen schat De Boer niet hoog in. Het zijn mede ook deze klanten die hem het afgelopen jaar de crisis door geholpen hebben. Dat hij die straks de toegang moet ontzeggen, dat doet hem zeer.

'Ik heb daar moeite mee'

"We zitten hier al 35 jaar en straks moet ik mensen weigeren die hier al 35 jaar komen en die niet gevaccineerd zijn. Dat vind ik heel erg lastig. Ik heb daar moeite mee."

Maar De Boer denkt ook aan sportclubs die na een training of wedstrijd vaak nog even een drankje doen. "Die jongens zitten in dezelfde kleedkamer, onder dezelfde douche. Dan zit je met 14 man in een team waarvan 1 niet gevaccineerd is en die mag dan niet de kantine in."

De huisregel van het café was altijd: Je bent welkom, mits je je gedraagt. "Als je je niet vaccineert, gedraag je je dan voor de maatschappij niet? Ik weet het niet. De openbare status die we hebben, voor mijn gevoel verliezen we die." De Boer gaat wel de maatregel handhaven in zijn kroeg.

