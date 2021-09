Meppel voor één weekend het centrum van de klassieke muziek

In het eerste weekend van november moet Meppel drie dagen lang het middelpunt zijn van klassieke muziek. Dat is de doelstelling van het Erato Festival in Meppel. Organisator Adriaan Meij belooft een festival van landelijke allure.

Vandaag is Meij 82 jaar geworden. "Het mooiste verjaardagscadeau is dat er dat weekend 1000 man publiek naar Erato komt."

Die landelijke allure komt vooral door het scala aan artiesten dat Meij gestrikt heeft voor Erato. "Ik ben echt trots", leidt hij zijn opsomming in. "Maya Fridman komt naar Meppel. Zij is landelijk bekend en is een muziekpionier uit Rusland en speelt hedendaagse, klassieke filmmuziek. Heel mooi. Fridman studeerde cum laude af aan het conservatorium van Amsterdam."

"Ook komt Nai Barghouti. Een rijzende ster die in Palestina is geboren. Zij zingt klassieke Arabische liederen. Daar ben ik erg trots op. Dit is een mogelijkheid om de Islamitische gemeenschappen in het Noorden te betrekken bij een klassiek festival. Dat vind ik belangrijk. Daarom hebben we de Grote Kerk middenin de stad benaderd, zodat we een mooie grote locatie hebben", vertelt de jarige organisator.

Jeugd voor half geld

Verder komen het Ragazze Quartet en operazangeres Miranda van Klaringen. "Met iemand als Van Klaringen hopen we ook wat jeugd te trekken", vertelt Meij. "Dat is makkelijke en toegankelijke muziek. Een beetje jazzy en je komt telkens in een heel andere cultuur terecht. Het ene moment zit je in Bagdad, dan weer in het Istanbul. Dat is toch boeiend?"

De jeugd kan er trouwens voor half geld in, zegt Meij. "We willen ze graag erbij hebben, al probeer ik ze absoluut niet op te voeden. Daar ga ik niet over. Maar ik wil ze wel laten zien dat er vormen van klassieke muziek zijn die fascinerend zijn als je er echt voor gaat zitten en luistert."

Er dan is er nog iets anders wat Erato bijzonder maakt. Op het Zuideinde zijn zeven huiseigenaren die meedoen en hun woonkamers open stellen. "Daar komen kleinschalige, intieme concerten met violisten en zang. Ook zijn er optredens van docenten van Scala Meppel en een lokale dichter die poëzie voorleest."

Steun van provincie en gemeente

Voor de organisatie kon Meij rekenen op steun van meerdere fondsen, de gemeente Meppel en de provincie Drenthe. Samen legden zij 35.000 euro in. "Ik mag dan wel 82 jaar oud zijn geworden, maar ik leer nog elke dag en dat maakt het leuk", vervolgt hij. "Welke 82-jarige haalt zulke subsidies binnen?"

Adriaan Meij is heel blij dat de fondsen en overheden hem steunen. "Nu hebben we de kans om Meppel op de klassieke kaart te zetten, en de stad voor één weekend het centrum van de klassieke muziek te maken. En dat gaat lukken. We hebben prachtige locaties en topartiesten. Dit festival had qua kwaliteit ook in Den Haag of Amsterdam kunnen staan", aldus een trotse Meij.

Grootste cadeau

Erato is voor het eerst in 2019 gehouden. Nu is het de tweede editie. Als het aan de Meppeler ligt wordt Erato een jaarlijks terugkerend festival. Daarvoor moet hij aan alle subsidieverstrekkers wel bewijzen dat er een markt in Meppel is voor een festival met klassieke, jazzy en experimentele muziek. "En dus veel kaarten verkopen zodat we geen verlies draaien", lacht Meij.

Hij hoopt dat z'n verjaardagswens uitkomt, en dat mensen vooral kaartjes kopen nu de voorverkoop is begonnen. "Dan help je mee aan een blijvend muziekfestival in Meppel en dat is het grootste cadeau wat ik me zou kunnen bedenken."

