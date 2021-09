Komt er een luierinzamelpunt in Emmen? ‘Daar zie ik ons wel heen gaan’

Zeven euro voor elke grijze container aan de weg en twee euro voor elke afvalzak in de ondergrondse container. De gemeenteraad van Emmen beslist dit jaar of inwoners deze bedragen vanaf januari moeten aftikken.

Deze maatregel moet inwoners aanzetten om hun afval beter te scheiden en zo de kosten voor afvalverwerking binnen de perken te houden. Een maatregel die nog onderzocht wordt is de komst van een inzamelpunt voor luiers. Een rondje langs enkele ouders leert dat deze zowel voor- als nadelen zien.

Jesper en Nanny Vaessen uit Emmen mogen zich sinds de zomer de trotse ouders noemen van zoontje Bodhi. Samen met zusje Gwen (2) levert dat heel wat volle luiers op, lacht Jesper. "Samen zijn ze wel goed voor tien per dag."

Een luierinzamelpunt juicht Vaessen dan ook van harte toe. "Als het er van gaat komen en het is gratis: ja dan zie ik ons daar wel heen gaan."

Poepluiers

De poepluiers verdwijnen nu in de grijze container, die eens in de twee weken wordt opgehaald. "Dat levert ook een stank op die je niet dagen om je huis wilt hebben. Straks krijgen we misschien de keuze om dagelijks heen te kunnen gaan. Dat zie ik wel als een uitkomst."

Volgens Vaessen scheelt dat ook nog eens in de portemonnee. "Eens in de twee weken laten legen gaat ons op jaarbasis grofweg honderd euro meer kosten. Financieel kunnen wij dat dragen, maar er zijn gezinnen die elke euro moeten omdraaien."

Een inzamelpunt kan in dat geval voor enige verlichting zorgen, denkt Vaessen.

Romy en Danny Müller uit Emmen mochten zoontje Mats in maart verwelkomen in hun midden. Qua luierscore zitten ze op hetzelfde niveau als de familie Vaessen: rond de acht tot tien per dag.

Twijfel

Romy twijfelt echter of een luierinzamelpunt voor hen een verschil gaat maken. "Om de luiers eerst te bewaren en dan weg te brengen, vind ik nog wel een dingetje. Nu doen we het in de container en is het weg en uit het zicht."

Müller verwacht verder dat het noodzakelijk blijft om de grijze bak minimaal twee keer per maand aan te bieden. "Net zoals het nu het geval is. Dat geld zijn we dus toch wel kwijt, verwacht ik."

Emmenaar Niels Nijland heeft een dochtertje van negen. Door een hersenbeschadiging is het echter noodzakelijk dat ze luiers draagt. "Dat levert inderdaad extra afval op."

Dat verdwijnt nu in de ondergrondse container bij het appartementencomplex waar Nijland woont. Om de drie dagen keilt hij er wel een zak in. "Dat loopt straks dus ook lekker op."

Kilometers van huis

Een inzamelpunt kan een besparing opleveren, maar Nijland plaatst daar wel kanttekeningen bij. "Het moet geen kilometers van je huis af liggen, want dan gaat niemand het doen."

Ook wil hij niet voor elke luier op pad. Maar oppotten is niet ideaal. Sommigen hebben een schuurtje, voor anderen is er alleen een balkon, aldus Nijland. "Wellicht kunnen er afspraken worden gemaakt met plaatselijke verzorgingstehuizen die een punt hebben voor medisch afval."

Wethouder René van der Weide liet in maart weten dat het onderzoek naar een luierinzamelpunt loopt en dat het 'er positief uit zag.' Navraag bij de gemeente leert, dat eerst de gemeenteraad over dit onderwerp moet oordelen. "Naar aanleiding van hun besluit, zullen wij hier meer informatie over verstrekken", aldus een woordvoerder.

Lees ook: