Burgemeester Bert Bouwmeester bij afscheid benoemd tot Ridder

Vertrekkend burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden is vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In het gemeentehuis in Coevorden kreeg hij het lintje vanavond overhandigd door commissaris van de Koning Jetta Klijnsma.

Bouwmeester nam vanavond afscheid van de gemeenteraad, hij vertrekt per 1 oktober als burgemeester van Coevorden. Die functie bekleedde hij ruim 17 jaar.

Volgens Klijnsma heeft Bouwmeester in zijn tijd als burgemeester een indrukwekkende lijst met bestuursfuncties vervuld, vooral gericht op verbinding in de grensregio. "Zo had hij een belangrijke betekenis voor het in vrede samenleven in de grensregio", zegt Klijnsma. Bouwmeester wordt gezien als een unieke en ideale voorzitter bij wie verbinden en resultaten boeken altijd voorop stonden.

Decennia in de politiek

Voordat Bouwmeester in Coevorden aan de slag ging, was hij van 1987 tot 1997 raadslid en ook wethouder in de gemeente Zaanstad. Van 1997 tot 2004 was hij burgemeester van de gemeente Monster. "Bouwmeester heeft zijn talenten ingezet voor uiteenlopende maatschappelijke functies op zowel lokaal, regionaal landelijk als internationaal niveau. Tevens staat hij bekend om zijn bijzondere bestuurlijke kwaliteiten, grote staat van dienst en daadkracht. Allen reden voor deze koninklijke onderscheiding", zo werd het ridderschap toegelicht .

Opvolger

De 62-jarige Bouwmeester neemt uiteindelijk tijdens een receptie in Zweeloo afscheid. Wat hij daarna gaat doen, weet hij nog niet, zei hij afgelopen zaterdag in het Radio Drenthe-programma Cassata. Renze Bergsma volgt Bouwmeester op als burgemeester van Coevorden.

