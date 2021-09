Lek vrachtwagen met gevaarlijke stoffen bij Beilen gedicht

Gisteravond werd in een deel van Drenthe een NL-Alert afgegeven vanwege de lekkende tankwagen met gevaarlijke stoffen. De omgeving werd gewaarschuwd om ramen en deuren gesloten te houden en de mechanische ventilatie uit te zetten.

Hypochloriet

Volgens Bart Raaijmakers van de Veiligheidsregio Drenthe lekt er de bijtende stof hypochloriet uit de tankwagen; "Het is een chloorverbinding, het ruikt ook echt naar chloor. Maar in de omgeving zijn er geen meetbare concentraties waargenomen. Daardoor lijkt het gevaar voor de omgeving mee te vallen."

Direct omwonenden in de omgeving werden eerder op de avond al door brandweerlieden aan de deur gewaarschuwd om uit voorzorg ramen en deuren gesloten te houden.

Overpompen

Bij de lekkende vrachtwagen zijn veel hulpdiensten aanwezig. Er werd opgeschaald naar een zogenoemde GRIP1-situatie, waarbij extra hulpdiensten worden ingezet. Rond 23.00 uur was het lek nog niet verholpen. Raaijmakers van de Veiligheidsregio: "De brandweer is druk bezig om de stof in te dammen. Waarschijnlijk gaan we de bijtende stof overpompen naar een andere vrachtwagen. Daarna kijken we of we de gelekte vloeistof kunnen afdekken met zand of nevel.

De oorzaak van het lek is nog niet bekend. Bij het incident raakte niemand gewond.

De hulpdiensten hebben de omgeving van het tankstation afgezet (Rechten: Noordernieuws)

Verkeer rijdt nog

De brandweer kreeg rond 20.15 uur een melding binnen van een kapotte vrachtwagen met gevaarlijke stoffen. Al snel werd duidelijk dat er ook sprake was van een lek. Voor zover bekend, hebben de problemen met de vrachtwagen bij het tankstation geen gevolgen voor het verkeer op de A28.