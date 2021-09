Wat vind jij: Alle auto's moeten een snelheidsbegrenzer krijgen

De legere snelwegen tijdens corona hebben verschillende automobilisten verleid om het gas volledig open te trekken. Het is een van de redenen dat het aantal verkeersdoden vorig jaar niet is gedaald.

"Er zijn echt heftige snelheidsovertredingen geconstateerd", zegt Marijke Eskes, in het dagelijks leven teamchef infrastructuur in Midden-Nederland en vertegenwoordiger in ons land van het Europese Roadpol-initiatief, tegen de Telegraaf. " De legere wegen nodigden blijkbaar uit tot plankgas. Met heel wat fatale gevolgen."

Vorig jaar vielen er landelijk 610 doden in het verkeer. Dit is vrijwel gelijk met het aantal verkeersdoden in het jaar ervoor, toen er nog geen coronapandemie was. In 2013 en 2014, toen er veel meer verkeer op de wegen was, waren er zelfs tientallen minder dodelijke slachtoffers te betreuren.

Wat vind jij?

Vind jij dat er een snelheidsbegrenzer op alle auto's moet komen, zodat plankgas over de snelweg rijden niet meer kan? Of is het eigen risico van de bestuurder?