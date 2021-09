'Omwonenden zijn niet in gevaar geweest door lekkende tankwagen bij Beilen'

Dat zegt woordvoerder Bart Raaymakers van de Veiligheidsregio Drenthe. "Uit metingen in de omgeving is gebleken dat er weinig schadelijke stoffen in de lucht zaten. Het gevaar zat hem vooral bij het lek."

Lek gedicht

Vanwege de lekkage werd een NL-Alert verzonden. Omwonenden werd gevraagd ramen en deuren te sluiten. Rond 02.00 uur vannacht lukte het de brandweer om het lek te dichten. "Daarna was het gevaar verdwenen en hebben we afgeschaald. Het NL-Alert is toen ingetrokken", zegt Raaymakers.

In de lekkende tankwagen zat de bijtende stof hypochloriet. Dit is een chloorverbinding. Vanochtend is in alle vroegte deze stof overgepompt naar een andere tankwagen.

Vrachtwagen weggesleept

Vandaag wordt de lekkende vrachtwagen weggesleept door een gespecialiseerd bedrijf. "Dat wordt geregeld door de Inspectie Leefomgeving en Transsport", zegt woordvoerder Anne van der Meer van Rijkswaterstaat. "Daarbij wordt geen enkele risico genomen. Daarnaast zijn we nu bezig de vervuilde grond af te graven en af te voeren. Deze grond wordt vervangen door nieuwe grond."

Volgens Rijkswaterstaat is het tankstation Smalhorst langs de A28 gewoon bereikbaar. De grote parkeerplaats erbij is gesloten.

Lees ook: