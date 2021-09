Rowan Schuiling (21) jaagt Olympische bobsleedroom na

Op de atletiekbaan in Emmen staat een karretje met daarom gewichten. Het moet de slee voorstellen die straks vooruit geduwd moet worden op het ijs. Één voor één duwen de vier teamleden de kar over de atletiekbaan . Dit is de manier hoe team Den Ouden aan hun explosiviteit en techniek traint voor de start. Want oefenen op een echte bobsleebaan, dat zit er in Nederland niet in.

Via via is Schuiling terecht gekomen in het bobsleeteam. "Ik deed veel aan crossfit. Qua explosiviteit komt dat veel overeen. Toen ik dit voorbij zag komen was ik direct enthousiast." Alleen piloot Tom den Ouden heeft ervaring. De overige teamleden hebben nooit eerder in een bobslee in een ijskanaal gezeten.

Europacup en eerste afdaling

Voor de Emmenaar staat in november de eerste echte test op het programma. "Dan gaan we naar Noorwegen voor de Europacup. Dat zal de eerste keer zijn dat ik echt van een baan af ga. Ik krijg helemaal kriebels als ik eraan denk. Dan weet ik ook pas of ik het echt leuk vind."

Vlieguren

Piloot Tom den Ouden is heel benieuwd wat zijn nieuwe teamgenoten ervan vinden. "Tijdens het toernooi kunnen we echt van de baan af met het team en moeten we vooral vlieguren maken. Wanneer we dit doen, maken we kans op deelname aan het WK."

Bobsleeën is behoorlijk duur, helemaal als je geen sponsoring hebt. Het team is daarom een gofundme inzameling gestart. "Het geld voor de Europacup in Noorwegen hebben we al bij elkaar, maar de komende jaren kunnen we het geld goed gebruiken voor onze droom", vertelt Den Ouden.