Wildlands aangeslagen na dood neushoorn: 'Je voelt je machteloos'

Bij de kennismaking sloegen de vrouwtjes op de vlucht, waarbij Elena in het water gleed en verdronk. "Je voelt je machteloos."

Geen aanleiding

De afgelopen tijd heeft Limpopo kunnen wennen aan de savanne, zegt Stumpel. "Dat ging heel erg goed. We hebben daar echt de tijd voor genomen, zodat hij de andere dieren kon leren kennen. De impala's, giraffes, zebra's en bizons."

Ook met de twee vruchtbare neushoornvrouwtjes werd het contact al vroeg gelegd. "In de stal, waarbij tralies de dieren scheidden, hebben ze al aan elkaar kunnen ruiken. Dat ging er erg vriendelijk aan toe. Vandaag was de grote dag dat ze elkaar op de savanne zouden ontmoeten."

Volgens de dierenarts was er totaal geen aanleiding om te denken dat het mis zou kunnen gaan vanochtend.

Dit is onze savanne

"Een introductie is altijd spannend", vertelt dierenarts Stumpel. "Normaal gesproken zien beide vrouwelijke neushoorns een nieuwe man aankomen, maar weten ze: dit is onze savanne. Daarbij is het ritueel dat de vrouwtjes zich omdraaien en hem op zijn plek wijzen door gebrul en ritueel gestoot met de hoorns. Het mannetje leert op dat moment de rangorde kennen en dan is het vaak goed."

Dat de neushoornvrouwtjes nu op de loop gingen, is geen onbekend verschijnsel, volgens Stumpel. "Dat kan gebeuren, maar als dat te lang duurt dan halen we de dieren weer naar binnen. Tot dat besluit heeft het vanochtend helaas niet mogen komen."

Dierenarts Job Stumpel is in shock (Rechten: RTV Drenthe / Janet Oortwijn)

Zo ging het

Voor de opening van het park gingen de vrouwtjes als eerste naar buiten, vertelt de dierenarts. "Zij hebben daardoor rustig kunnen eten. Daarna kwam Limpopo de savanne op en daar schrokken de vrouwtjes van. Ze zijn gaan rennen. Limpopo ging er vervolgens als grote, stoere neushoorn achteraan."

Een grote achtervolging volgde. Limpopo richtte zijn hoorn met name op Elena. "Dat duurde een kwartier, waarna ze allebei uitgeput raakten", vertelt Stumpel. "Toen is Elena in het ondiepe water gelopen en uitgegleden. Limpopo bleef er lang bij in de buurt staan, waardoor Elena niet durfde op te staan."

Bekijk hieronder de video waarin dierenarts Stumpel vertelt wat er vanochtend gebeurde op de savanne:

'In shock'

Verzorgers zijn met een shovel naar Limpopo gereden om hem weg te jagen en te kijken of ze nog iets voor Elena konden betekenen, maar die hulp kwam te laat. Diezelfde verzorgers zijn er kapot van, zegt de dierenarts. "Het team is in shock. We zijn heel verdrietig en hebben ontzettende hoofdpijn. We moeten dit even een plekje geven."

Het is verschrikkelijk om te zien, vertelt Stumpel. "Je voelt je heel machteloos. Die dieren zijn 2.000 kilo. Wij hadden dus een shovel paraat om tussenbeide te komen, in het geval ze heel erg zouden gaan vechten. Het water in springen om de kop van Elena boven water te tillen, is veel te gevaarlijk en bovendien is zo'n kop voor een mens niet te tillen."

Tweeduizend kilo spieren

Die machteloosheid grijpt het team aan. "Dat is een ontzettend vervelend gevoel. Het team stond eromheen en hield het in de gaten, het is simpelweg misgegaan", verklaart Stumpel aangeslagen. "Het zijn grote en sterke geweldenaars. Tweeduizend kilo spieren en hoorns omdat ze flink kunnen vechten en als ze dan zo aan haar einde komt, dat is ontzettend sneu."

Het is voor de dierenarts te vroeg om iets te zeggen over de toekomst van het eerdergenoemde fokprogramma. "Wat dit betekent voor de toekomst van de neushoorns in Wildlands, daar kan ik nu geen uitspraken over doen. Daarvoor is het te vroeg. We willen dit eerst even laten bezinken en gaan daarna om tafel."

De medewerkers van Wildlands stonden machteloos toe te kijken:

