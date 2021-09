Koningin Máxima opent tentoonstelling in Drents Museum

Ze zal het openingsprogramma bijwonen, waarin de thema's 'inspiratie' en 'inclusiviteit' centraal staan. Frida Kahlo verwerkte haar persoonlijke tegenslagen, waaronder lichamelijke beperkingen, en haar idealen over gelijkheid in haar kunstwerken.

Show en interviews

Het programma begint met een show van modeontwerper Sergio Cruz, geïnspireerd op Frida Kahlo. Daarnaast zijn er interviews met de directeur van Museo Dolores Olmedo, de ambassadeur van Mexico en optredens van breakdancer Redouan Ait Chitt en Joris Linssen & Caramba.

Koningin Máxima ontvangt van de algemeen directeur van het Drents Museum het tentoonstellingsboek. Aansluitend krijgt zij een rondleiding.

Blij en trots

Directeur Harry Tupan is 'ontzettend blij' met de komst van de koningin naar het Drents Museum, 'want je moet er echt wel je best voor doen'. "We zijn er als team dan ook heel erg trots op dat het gelukt is dat ze naar Assen komt voor de officiële opening. Een prachtige start van een bijzondere tentoonstelling, waarin het verhaal van vrouwen centraal staat. Frida Kahlo was een sterke vrouw en Máxima is dat ook. Ze zijn beide Zuid-Amerikaans. Het past prachtig in elkaar."

Het openingsprogramma op donderdag 7 oktober is voor iedereen online te volgen via de website van het Drents Museum.

In 2020 bezocht RTV Drenthe, samen met het Drents Museum, Mexico voor de Frida Kahlo-tentoonstelling:

