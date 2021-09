Hartono uit Meppel strijdend ten onder op eerste WTA-toernooi

Hartono, de nummer 300 van de wereld, had in de kwalificatie al twee Duitse speelsters geklopt en won in de eerste ronde verrassend van Anna-Lena Friedsam, de Duitse nummer 126 van de WTA-ranglijst. Ostapenko, de nummer dertig van de wereld en als derde geplaatst in Luxemburg, was echter een maatje te groot voor Hartono, zo meldt de NOS.

Prachtige winners

Toch begon de Meppelse scherp aan de partij en ze brak de titelverdedigster meteen in de openingsgame. Ook haar eigen service liep goed in de eerste set, maar Ostapenko dwong haar tot het maken van fouten. Bij een stand van 3-2 zetten de Letse tennisster een tandje bij en liep uit naar winst in de eerste set (6-2).

In de tweede set ging het weer gelijk op - beide speelsters wonnen een servicegame op love - en Hartono kwam beter in haar spel. Ze slaagde er op 2-2 in de service van haar opponente te breken en liep uit naar 4-2. Ze sloeg een paar prachtige winners, maar moest niettemin haar eigen service inleveren, waarna ze op 4-4 Ostapenko opnieuw brak.

Daardoor kon de nummer 300 van de wereld gaan serveren voor de setwinst en na het wegwerken van twee breakpoints was het op haar eerste setpoint meteen raak: 6-4.

In de derde set liet Hartono weer schitterend tennis zien, maar op de beslissende momenten ging het punt naar Ostapenko die snel uitliep naar 4-1. Hartono leek moe gestreden, knokte nog wel voor haar puntjes, maar verloor de set uiteindelijk met 6-1.

Punten voor WTA-ranglijst

Hartono studeerde van 2015 tot 2018 psychologie aan de Universiteit van Mississippi en was in die periode ook actief in het Amerikaanse universiteitentenniscircuit. Ze won in haar laatste jaar de NCAA Singles Championships en was daarmee als eerste Nederlandse de beste tennisster van alle Amerikaanse universiteiten.

Na haar studie keerde Hartono terug naar Nederland om zich te richten op haar tennisloopbaan. De rechtshandige hardcourtspecialiste won in 2018 en 2019 het ITF-toernooi van Jakarta. Haar huidige 300ste positie op de WTA-ranglijst is haar hoogste ooit.

Haar twee zeges in de kwalificatie en een geweldige comeback in de eerste ronde tegen voormalig topvijftigspeelster Anna-Lena Friedsam leveren Hartono naast 3.000 euro aan prijzengeld een karrenvracht aan punten op voor de wereldranglijst.

Uit het archief: tennisster Arianne Hartono uit Meppel knokt voor een profbestaan als tennisster. In twee jaar tijd steeg ze van plek 900 naar plek 411 op de wereldranglijst. De beste 250 speelsters van de wereld worden toegelaten tot de prestigieuze toernooien van de Women's Tennis Association:

