Zit er nog muziek in een Emmer poppodium?

Een heus poppodium in Emmen? De wil is er er, maar de weg ernaartoe lijkt er een te worden van de lange adem. De gemeente wil initiatiefnemers ondersteunen waar mogelijk, maar financieel is de ruimte beperkt.

De gemeente heeft voorlopig geen geld in kas om initiatieven te ondersteunen bij aankoop en verbouw van een pand of zelfs voor locatie-onderzoek. Kosten die in het verleden al meer dan eens een struikelblok zijn geweest. Plannen voor een poppodium waren er in zowel de voormalige olifantenstal als het Afrikahuis, beide in het Rensenpark. De twee initiatieven liepen stuk op een combinatie van benodigde investeringen en logistieke problemen.

Nieuwe cultuurnota biedt weinig hoop

Nu in de vandaag gepresenteerde cultuurnota staat opgetekend dat er geen geld is voor popprogrammering, rijst de vraag of het überhaupt zin heeft om momenteel met een plan bij de gemeente aan te kloppen. Cultuurwethouder Robert Kleine zegt van wel. "Ik wil mensen absoluut niet ontmoedigen om met ideeën aan te komen." Blijf vooral komen met ideeën, luidt het devies.

Volgens Kleine moet het accent ook niet teveel liggen op de stenen. "Het programmeren van pop kun je ook op bestaande locaties doen." In het verleden gebeurde dat onder meer onder de vlag van het in 2017 opgedoekte poppodium Apollo.

Zij verzorgden concerten in onder meer café Groothuis en in het toenmalige theater De Muzeval. "Het geld kun je beter steken in de artiesten die je boekt, dan in een gebouw en bijbehorende huisvestingskosten", zei artistiek leider Gerrit Miedema toentertijd.

Emmer schouwburg

Naar iets soortgelijks wordt ook gekeken in Emmen. Samen met het Atlas Theater wordt bekeken of de grote zaal van de Emmer schouwburg ook deels dienst kan doen als popzaal. Min of meer gebeurt dit al, aldus Kleine. "Het Spy-festival vond er eerder dit jaar plaats. Artiestenvereniging Unplug And Play verzorgt er onder meer pauze-acts tijdens voorstellingen." Een onderzoek naar een verdere uitbouw loopt.

Atlasdirecteur Machteld van der Werf bevestigt dat het onderzoek loopt. Ze geeft echter wel aan dat het Emmer theater niet echt geschikt is als 'klassiek' poppodium. Een poppodium doet ook dienst als kweekvijver en die rol past niet helemaal bij het Atlas. "We beschikken bijvoorbeeld niet over repetitieruimtes. Verder hoort een popzaal een bepaalde sfeer en ambiance te hebben. Ik denk dat het Rensenpark in dat geval beter geschikt is."

Van der Werf benadrukt wel dat er zeker plek is voor jong talent. "Maar ik denk dan wel in de route die Apollo ook heeft bewandeld: een combinatie van bekende namen, zoals een Blof of een Waylon, met in het voorprogramma bijvoorbeeld een opkomende singer-songwriter."

Rensenpark

Wat betreft het Rensenpark: er loopt weer een initiatief. Ondernemers Karin Siebring en Harold Imming hebben plannen voor de bouw van een kunst- en muziekcentrum. Naast industriepark Bargermeer en businesspark Meerdijk, kijken ze ook naar het Rensenpark voor mogelijke vestiging. Dit laatste op verzoek van de gemeente zelf. Ze zijn zelf bereid flink te investeren in nieuwbouw, maar hopen ook op een vorm van tegemoetkoming.

Of deze initiatiefnemers tegen dezelfde problemen gaan aanlopen als hun voorgangers, moet blijken. Kleine gaat in ieder geval graag het gesprek aan. "Bij elk aangedragen plan kijken we naar wat er eventueel kan, maar dan wel met de juiste verwachtingen."