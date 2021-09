‘Windmolens Pottendijk staan te dicht op vliegbaan Heli Holland’

Twee van de veertien geplande windmolens op Energiepark Pottendijk staat te dicht op in- en uitvliegbaan van Heli Holland in Emmer-Compascuum. Dat schrijft eigenaar Renè van der Haring aan de gemeente. Energiepark Pottendijk gaat bestaan uit 14 windmolens en 35,5 hectare aan zonnepark. Shell gaf eerder aan dit jaar te willen beginnen met de bouw.

"De afstand tussen de tip van de molenwiek en de baan bedraagt in deze situatie slechts zes meter. Terwijl de vlieghoogte op dit punt gelijk is met molenas", schrijft Van der Haring. Deze gevaarlijke situatie wordt volgens hem niet toegestaan. Volgens Van der Haring dient de minimale afstand minimaal 150 meter te zijn, zo is te lezen bij ZO34!.

Beide molens moeten daarom 250 meter in oostelijke richting opschuiven. Van der Haring heeft al eerder bij de gemeente aangeklopt vanwege deze situatie. "Maar schijnbaar is hier niets mee gedaan."

De gemeente Emmen kan hier weinig in betekenen, reageert de woordvoerder. "De afgegeven vergunning voor het energiepark is onherroepelijk. Alle procedures zijn al doorlopen. Bovendien is daarbij rekening gehouden met de aanwezigheid van Heli Holland."

Niets meer aan te veranderen

De turbines kunnen niet zomaar worden verplaatst. "In dat geval moet de complete vergunning op de schop", legt woordvoerder Tiemens uit. Ze verwijst daarom door naar de provincie, die over het luchtvaartbesluit gaat. "Wij kunnen er verder niets meer aan veranderen."

De provincie Drenthe laat weten dat er in 2018 een nieuw luchtvaartbesluit is opgesteld voor het gebied waar het energiepark komt. "De eigenaar van Heli Holland is daar ook bij betrokken geweest", aldus een woordvoerder van de provincie.

Afgehandeld

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport heeft vervolgens een verklaring voor veilig gebruik afgegeven. "Daarmee is alles voor ons correct afgehandeld."