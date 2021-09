Asser oud-journalist, schrijver en uitgever Jan Hof (92) overleden

In zijn woonplaats Assen is vanmiddag oud-journalist, schrijver van verzetsboeken, uitgever en organisator Jan Hof overleden. Hij was 92 jaar. Hof overleed na een kort ziekbed.

Jan Hof, die geboren is in Zaandam, was een markante persoonlijkheid in Assen en heeft bijna zijn hele leven de journalistieke pen gehanteerd. Hij had Drentse roots, want hij was de zoon van een Drents echtpaar, dat in 1927 naar het westen van het land vertrok.

Hof begon z'n journalistieke carrière door verslag te doen tijdens een wereldreis. In 1956 trouwde hij met zijn vrouw Leni en maakte met haar een bijna twee jaar durende wereldreis in een scooter met zijspan. Van die reis deed Hof regelmatig verslag in diverse kranten en bladen.

Naar het Noorden

In de jaren zestig verhuisde het paar naar het Noorden. Jan Hof ging aan de slag bij de toenmalige Emmer Courant. Na zes jaar werd hij freelancer, en ging vooral radiowerk doen. Zijn stemgeluid was vaak te horen via de VARA, NCRV, KRO en de RONO, de Regionale Omroep Noord en Oost, voorloper van RTV Drenthe en RTV Noord.

Landelijk kreeg hij bekendheid als verslaggever van het sportprogramma Langs de Lijn, en hij was vijftien jaar algemeen verslaggever voor de AVRO. Hof stond in de periode van 1959-1966 ook bekend in Drenthe als organisator en presentator van amateur-muziekfestivals.

Verzetsboeken

Daarnaast was Hof schrijver van vooral verzetsboeken. In 1976 verscheen zijn eerste boek, 'Frits de Zwerver', dat tien herdrukken beleefde. Uiteindelijk verschenen van zijn hand meer dan twaalf titels. In 2001 verscheen het naslagwerk En dan nu uw aandacht voor... waarin Hof de geschiedenis van het Nederlandse variété beschrijft. In 2003 kwam de omnibus Verzet 1940-1945 uit, waarvoor Prins Bernhard, evenals voor twee voorgaande boeken, een inleiding schreef.

Ook was Hof actief op het commerciële vlak. Zo wist hij het toenmalige Ponypark Slagharen op de kaart te zetten, door het initiëren van de NS-dagtocht. Vanaf 1976 was Ponypark Slagharen zes jaar lang de best verkochte NS Dagtocht. Ook wist hij door zijn radiowerk voor de AVRO grote televisie-uitzendingen naar het Ponypark te halen.

Asser Journaal

Op 75-jarige leeftijd begon Hof in Assen aan een nieuw journalistiek avontuur. Hij zette met zijn vrouw Leni de webkrant Asser Journaal op. De digitale krant met stadsverslaggeving moest de tegenhanger worden van de regionale kranten Asser Courant en Nieuwsblad van het Noorden. Elke dag schreef Hof over het stadsnieuws, maar ook kwamen er van zijn hand opiniestukken, waarbij hij kritiek niet schuwde.

Verder stond de Assenaar aan de wieg van de Stichting De Hofstede, een theeschenkerij bij de kinderboerderij in het Asserbos. Het project was bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Verder was hij betrokken bij de plannenmakerij voor een wielerbaan in Assen en maakte hij zich sterk voor promotie van de recreatievaart in Drenthe. Watersport had zijn bijzondere aandacht, want Hof verzorgde voor De Telegraaf vele jaren de redactie van de Vaarkrant.

Zilveren legpenning

Hof werd tijdens zijn leven benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In 2010 ontving hij de zilveren legpenning van de gemeente Assen, voor zijn inzet voor Assen.

Jan Hof laat een vrouw en een dochter achter. De uitvaart wordt in kleine kring gehouden.

Lees ook: