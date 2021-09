Drie weken cel en rijontzegging voor dollemansrit door Hoogeveen

De man reed ver boven de toegestane snelheid (Rechten: Tookapic via Pixabay)

"Asociaal en levensgevaarlijk rijgedrag", zei de rechter over het rijgedrag van een 39-jarige Assenaar op 3 december in Hoogeveen. De man gaf plankgas toen de agenten hem wilden controleren. Met een snelheid van 130 kilometer per uur reed de Assenaar door het centrum van Hoogeveen en botste uiteindelijk tegen twee politievoertuigen.

Dat er niemand gewond raakte was een wonder, zei ook de officier van justitie. "U bent zeer onverantwoord bezig geweest en dan druk ik mij heel zacht uit", zei de aanklaagster.

De man lapte alle verkeersvoorschriften aan de laars, zo negeerde hij verkeerslichten. Opgewonden vertelde de man tegen de rechter dat hij niet aangehouden wilde worden, omdat hij nog een voorwaardelijke celstraf van acht maanden boven zijn hoofd had hangen. Hij was in paniek geraakt, zei de man.

De Assenaar werd in augustus nog veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor inbraken, diefstal en heling. Hij woonde toen nog in Hoogeveen.

Niet op de hoogte

De officier van justitie eiste voor het gevaarlijk rijgedrag en het rijden zonder geldig rijbewijs een celstraf van een maand. Voor een veroordeling van het rijden zonder geldig rijbewijs moet de persoon in kwestie op de hoogte zijn dat het roze papiertje ongeldig is verklaard. En dit komt in dit geval niet uit de verf, zei de rechter.

Hij sprak de oud-Hoogevener van dit feit vrij. Hij legde de man voor het in gevaar brengen van het verkeer een celstraf van drie weken op en een rijontzegging van een half jaar. De rechter hield er rekening mee dat de man in augustus nog is veroordeeld en deze feiten toen ook meegenomen hadden kunnen worden.