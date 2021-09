Autobranden Hoogeveen zorgen voor onrust onder inwoners

Afgelopen nacht was het weer raak in Hoogeveen. In het centrum langs de Prins Hendrikstraat ging een auto in vlammen op. Het is het zoveelste incident in korte tijd in Hoogeveen. Een oplettende buur was snel ter plekke om de eigenaar van de auto te waarschuwen, maar de schade was al aangericht. De getroffen buurtbewoner zegt er een traumatische ervaring aan over te hebben gehouden.

"Ik was helemaal overstuur, begon te trillen en kreeg last van mijn maag", vertelt de eigenaresse van de auto tegen Radio Hoogeveen. "De auto staat vlak langs ons huis. Ik heb een kind van zes boven liggen. Ik wil niet willen weten wat er was gebeurd als de brand naar binnen was geslagen. Gelukkig was de brandweer snel ter plekke."

Meerdere plekken

Niet alleen het centrum van Hoogeveen wordt getroffen door autobranden, maar ook bewoners in Hoogeveen-Zuid en de wijk Krakeel zijn regelmatig slachtoffer. Langs de Zenithlaan in Krakeel vloog vorige week een auto in de brand en bij een slachtoffer aan de Helios werd zelfs drie keer een poging ondernomen om een bestelbus in brand te steken.

Een bezorgde buurtbewoner, die woont in de Helios, uit haar zorgen. "Je ziet wat het met die mensen doet. Zij hebben natuurlijk het gevoel dat ze in de gaten worden gehouden. Welke gek probeert nou drie keer een auto in de brand te steken. Dat is toch raar? Zelf ben ik niet bang, maar je hoopt natuurlijk dat dit niemand overkomt."

De eigenaresse van de auto langs de Prins Hendrikstraat heeft het vermoeden dat het in haar situatie ook om brandstichting gaat en neemt extra maatregelen. "Ik heb de hele nacht niet geslapen. Als ik een nieuwe auto koop, kan het zo weer gebeuren. Ik ga camera's ophangen om de straat in de gaten te houden, want ik ben er niet gerust op. Laten we maar hopen dat de dader snel wordt opgepakt."

Onrust wegnemen

Bij de gevallen langs de Zenithlaan en de Helios gaat de politie uit van brandstichting. Wat er precies is gebeurd bij de Prins Hendrikstraat wordt onderzocht. Wel is duidelijk dat er meerdere branden zijn doorgegeven aan de politie de afgelopen twee maanden. Hoeveel het er in totaal zijn geweest dit jaar kan de politie niet zeggen.

Burgemeester Karel Loohuis geeft aan dat hij de zorgen van de inwoners begrijpt. Toch spelen er volgens hem meerdere factoren mee. "Na de brand van gisteren is het begrijpelijk dat mensen een optelsom maken van voorgaande branden. Bij brand is het complex om de daders te achterhalen, omdat ook veel bewijsmateriaal verloren gaat. De politie onderzoekt iedere zaak nauwkeurig."

Volgens een analyse die door de politie is uitgevoerd hebben de branden in Hoogeveen verschillende oorzaken, zoals onder andere: relatiesfeer, concurrentie, criminele afrekening, technische mankementen of andere oorzaken. "De branden zijn niet direct terug brengen naar één dader", legt Loohuis uit. "De optelsom die veel mensen maken geldt dus niet. Duidelijkheid hierover kan de onrust die er is ontstaan wellicht wegnemen."

Geen opvallende stijging

Ook de brandweer in Hoogeveen ziet dat er meerdere autobranden zijn in korte tijd. Volgens Niels Poorthuis, Hoofd incidentbestrijding, is het echter geen opvallende stijging. "Wij zien uiteraard ook dat er weer branden zijn, daar zijn we de afgelopen tijd druk mee geweest. Maar op het grotere geheel zien wij niet een heel afwijkend beeld met de afgelopen jaren. Maar de incidenten van de afgelopen dagen vallen wel weer op ja."

