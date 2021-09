Treinen rijden weer in Drenthe na grote landelijke storing

De telefoonstoring op de verkeersleidingsposten van de spoorwegen is verholpen, maar het treinverkeer is in sommige delen van het land nog de hele avond ontregeld. In Drenthe lijkt het treinverkeer nog maar weinig last te hebben van de problemen. De NS waarschuwt wel dat de reisplanner door veel "last minute aanpassingen" niet volledig actueel zal zijn.

Ook reizigers van andere vervoerders melden eerder op de avond problemen met hun trein. Arriva gaf aan eveneens getroffen te zijn door de landelijke storing.