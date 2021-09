Provincie geeft 1,2 miljoen subsidie voor nieuwe fabriek Assen-Zuid

Volgens gedeputeerde Henk Brink zijn er meerdere redenen waarom het bedrijf de subsidie krijgt. "De 450 arbeidsplaatsen die M&G biedt, blijven in de provincie. Zij hebben ook mensen in dienst die verder van de arbeidsmarkt afstaan, dat vinden wij als provincie belangrijk. Daarnaast blijft ook de kennis in Drenthe. Naast de fabriek komt er ook een innovatiecentrum voor productieontwikkeling in Assen."

De subsidie moet nog goedgekeurd worden door Provinciale Staten, maar dat lijkt een formaliteit.

Bijdragen aan de energietransitie

De M&G Group bouwt op het terrein Assen-Zuid een nieuwe fabriek in rookgasafvoer- en ventilatiesystemen. Hierbij worden de locaties in Groningen en Assen samengevoegd tot één bedrijf. Alles bij elkaar gaat het minimaal 30 miljoen euro kosten.

"We hebben gekeken naar goedkopere alternatieven, zoals Oost-Europa, maar hebben toch voor Assen gekozen omdat we een bijdrage willen leveren aan de maatschappij", zegt directeur Pans. Dit doet het bedrijf onder ander door mensen in dienst te nemen die verder van de arbeidsmarkt staan.

De nieuwe fabriek wordt een duurzaam gebouw. Pans: "We willen ook bijdragen aan de energietransitie. We hebben gekeken naar wat haalbaar is en hoe wij ons nieuwe gebouw zo duurzaam mogelijk kunnen bouwen. We hopen begin van 2022 te starten met de bouw en dat een jaar later alles verhuist is en de eerste producties draaien."

'Al tien jaar bezig'

De gemeente is al tien jaar bezig met het ontwikkelen van Werklandschap Assen-Zuid. Pauwels: "Er is veel vraag naar grotere kavels. Die kunnen hier gerealiseerd worden. Daarbij denken we wel aan de ecosystemen en de energietransitie. Maar over drie jaar ziet Assen-Zuid er heel anders uit dan nu."

Op het bedrijvenpark Assen-Zuid komen behalve de M&G-fabriek, een energie-hub met een groen pompstation, een Burger King en een Starbucks. Volgens Pauwels kan er aan het begin van volgend jaar getankt worden bij het nieuwe station.

