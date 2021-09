Rondvaartboot van Assen gooit de trossen eindelijk weer los

Met het doorknippen van een lint, het tevoorschijn halen van champagne en een toost op een goede vaart, is de Assense rondvaartboot weer in gebruik genomen. "De Fluisteraar is nu weer helemaal up-to-date", vertelt Berto Drenth van stichting Varen in Assen, de eigenaar van de boot.

Blije gezichten

Veel blije gezichten, want het heeft een tijdje geduurd. Meer dan twee jaar lag de elektrische rondvaartboot van Assen op een Friese werf te wachten op een dure reparatie waar Stichting Varen in Assen eerst geen geld voor had. Uiteindelijk werd de nodige 50.000 euro alsnog bij elkaar gesprokkeld, vooral dankzij een particuliere weldoener. Begin dit jaar was De Fluisteraar dan eindelijk klaar en kon 'ie op eigen kracht naar Assen varen.

De rondvaartboot heeft onder andere een nieuwe stuurregelaar, een kiel en een nieuwe waterkoeling gekregen. "Assen heeft De Nieuwe Kolk, het Drents Museum én nu ook weer rondvaartboot De Fluisteraar", lacht Drenth.

'Memorabel moment'

Wethouder Jan Broekema van de gemeente Assen noemt de heringebruikname een 'memorabel moment'. Hij is blij dat dankzij de vasthoudendheid van het bestuur van Varen in Assen en Phusis de boot nu weer kan varen. "De Fluisteraar heeft de wind eindelijk weer in de zeilen."

Hoewel Stichting Varen in Assen de eigenaar is, heeft Stichting Phusis de boot in beheer. Die stichting helpt mensen in kansloze posities weer op weg door bijvoorbeeld een woon- en werkplek voor ze te vinden. De Fluisteraar wordt als werklocatie van de stichting ingezet voor onder andere toeristische rondvaarten, sociale projecten en goede doelen.

Kort vaarseizoen

De koers was eigenlijk om met het vaarseizoen in april weer van start te gaan, nadat ook de binnenkant flink was opgeknapt. Maar als gevolg van corona moest de boot de afgelopen maanden alsnog werkloos in de Haven van Kloosterveen blijven liggen. Varen met groepen was niet mogelijk.

De trossen zijn dus eindelijk weer los, maar niet voor lang. Het vaarseizoen is namelijk alweer bijna ten einde, want dat duurt nog tot 1 oktober. Wel is de rondvaartboot ook na het vaarseizoen te boeken voor vergaderingen of bijeenkomsten, eventueel in combinatie met een korte vaartocht

