Nog honderd dagen en dan het is Kerst!

Bij Arnauld Geschenken in Nieuw-Buinen maken ze elk jaar zo'n 25.000 kerstpakketten. Het hele jaar door hebben ze daar een opgetuigde kerstboom staan en zijn de medewerkers in kerstsferen.

Werkgevers kunnen naar de showroom om samen met Johanna Hulshof een kerstpakket samen te stellen. "We beginnen in deze hoek met het cadeau en dan gaan we verder naar het eten", legt ze uit. Alles staat op kleur. Zo zijn er stellingen vol met rode, zwarte of witte producten. "We gaan de hele dag door, dus koffie of thee, iets lekkers erbij, wat voor het avondeten, iets voor bij de borrel. Zodat de medewerker de hele dag verwend wordt."

Vooral de borrelproducten zijn populair. "Een kaasje, een worstje, pindaatje erbij, ja echt de dingen die voor gezelligheid zorgen zie je bijna in elk pakket wel terug." Dit jaar is het samenstellen van het kerstpakket een iets grotere uitdaging voor de werkgever. "De non-food producten komen vaak uit het Oosten en de levertijden zijn erg lang", legt Rolf Detz uit. "Dus ik heb van alles besteld, dat komt op tijd binnen, maar daar moeten we het mee doen." Werkgevers kunnen dus beter niet te lang wachten met bestellen.

Ook het tuincentrum pakt uit

Daarnaast zijn de cadeau-artikelen dit jaar ook duurder geworden, maar dat merken de ontvangers van de kerstpakketten vaak niet. "Nee hoor, we zien dat de pakketten dit jaar ietsje groter worden. En werkgevers houden er vaak rekening mee, dan zoeken ze een iets goedkoper product uit zodat er wel genoeg etenswaren in kunnen."

Bij Tuincentrum GroenRijk in Assen zijn ze ook al in de kerstsfeer. Daar zie je tussen de gewone tuinspullen door al enkele kerstartikelen liggen. Ook staan de eerste kerstbomen al in de winkel. "Tot een paar weken geleden stonden hier de zwembaden en de jacuzzi's", laat Riekele de Boer ons zien. "Maar nu heb ik de kunstbomen er neergezet en hier hangen we de komende weken de kerstverlichting op.

Het tuincentrum is al sinds februari bezig met de Kerst. "Dan beginnen we met de inkoop. In de zomer wordt alles geleverd en dan na de zomer zetten we alles langzaamaan in de winkel. We beginnen met de winterartikelen en voegen dan steeds meer kerstspullen toe." Maar ondanks dat je dus al kerstspullen ziet, kun je ze nog niet kopen. "Nee, daar wachten we nog even mee. Eind oktober hangen we alle glitters en kerstballen in de boom en rond 1 november is de winkel er klaar voor. En voor wie niet kan wachten, dat is al over 46 dagen.