Mindervaliden zien Onlanden van bovenaf: 'Heel gaaf'

In navolging van twee jaar geleden, lukte het de gemeente om samen met Stichting Toegankelijk Noordenveld en Natuurmonumenten deze activiteit te organiseren. Jos Sanders, sinds drie jaar beleidsmedewerker Toegankelijkheid in Noordenveld, zag trots hoe de één na de ander vrolijk de hoogwerker uitkwam. "Op dit onderwerp zie je veel verdriet, maar vandaag zie je juist heel veel lachende gezichten."

Gluren bij de buren

De gemeente, die in de top 12 eindigde in de verkiezing tot 'Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland', vindt het belangrijk om iedereen mee te kunnen laten doen. "Dan gaat het om het verlagen van drempels in winkels, het toegankelijk maken van websites en faciliteiten, maar ook over het mee laten genieten van de natuur", ligt Ipema toe.

Ook Natuurmonumenten steunt het initiatief van harte. "Dit is fantastisch", zegt boswachter Bart Zwiers. "We hebben natuurlijk een fantastische uitkijktoren, maar die is met 126 treden niet bereikbaar voor mindervaliden." Doodzonde, vindt Zwiers. "Dit terrein is zo groot, dat je eigenlijk alles wil zien. Gluren bij de buren. Dat kan eigenlijk alleen vanuit de lucht."

Gaaf

In totaal hadden 28 mensen zich aangemeld voor de activiteit. "Twee jaar geleden waren dat er meer", weet Jan Harke Venema van Toegankelijk Noordenveld. "Dat kan te maken hebben met een kleine angst voor corona, maar het is alsnog een mooi aantal. Naast deelnemers uit Noordenveld doen er ook een aantal mensen uit bijvoorbeeld Leek mee."

Daarmee sorteert men al voor op volgend jaar. Dan is het namelijk de bedoeling dat niet alleen Noordenvelders, maar alle mensen uit de Kop van Drenthe mee mogen doen. Annelie Hoeksema uit Zuidlaren doet dit jaar al mee. Zenuwen heeft ze vooraf niet. Na tijd is haar oordeel duidelijk: "Heel gaaf. Zeker voor herhaling vatbaar!"

Helemaal uit Amsterdam

Bijzonder is ook het verhaal van Tjibbe Renkema, die helemaal uit Amsterdam is gekomen om vandaag samen met zijn vader Eppie een kijkje te nemen in De Onlanden. "Mijn vader zit in verzorgingshuis De Hullen in Roden", zegt hij. "Dit is een prachtig initiatief en ik wilde er graag bij zijn."

Ook het college liet zich niet onbetuigd. Wethouder Jeroen Westendorp, aanwezig omdat hij onder meer recreatie in zijn portefeuille heeft, genoot zichtbaar van zijn uitzicht. Wethouder Kirsten Ipema (toegankelijkheid) vond het vanaf de grond al hoog genoeg.