Tehuizen Meppel omgetoverd tot Amsterdams Baantjer-cafe

Er stond vanmiddag een glimlach van oor tot oor van Jaap de Boer. De caféhouder in Meppel organiseert jaarlijks één van de Donderdag Meppeldagen (DMD). De Amsterdamse editie van DMD is zijn geesteskind. Vanwege corona kon dat feest al twee jaar niet doorgaan. Dat weerhoudt De Boer niet om zijn banden met Amsterdam aan te houden.

Zodoende trok hij met een Amsterdamse karavaan langs de verzorgingstehuizen in Meppel. Achtereen werden de Schiphorst, Reestoord en het Irenehuis aangedaan met muziekinstallatie en Amsterdamse zangers. Jaap de Boer organiseerde dat samen met Rick Lelieveld, eigenaar van cafe Lowietje in de Amsterdamse Jordaan.

"Het is een heel speciale dag", vertelt Lelieveld. "Als ik zie hoeveel blije mensen we hebben. Het lukt aardig om er een mooie dag van te maken. We hebben samen met Jaap de Boer bedacht om een aantal verzorgingstehuizen in Meppel en omstreken aan te doen. Daarvoor hebben we een aantal zangers uit Amsterdam meegenomen. En lokale jongens regelen de geluidsinstallatie. Overal spelen we zo'n drie kwartier."

Volgens Lelieveld zijn de reacties die hij krijgt 'onvoorstelbaar mooi'. "In het eerste tehuis dat we vanmorgen aandeden woonden mensen met dementie", vervolgt de cafébaas. "Daar weet ik zelf ook veel over. Mijn vader is aan Alzheimer overleden. Als één ding hem altijd nog blij maakte, was het muziek. Daarom heb ik heb kippenvel op mijn armen als ik de mensen hier zie genieten. Je kunt die mensen geen mooier cadeau geven dan dit. Ik heb zoveel blije gezichten gezien."

Als het aan Lelieveld ligt, wordt de band tussen Meppel en Amsterdam nog lang gekoesterd. "Het leuke is dat we een kruisbestuivingseffect krijgen. Veel Amsterdammers komen hier eens kijken, en ik krijg elke week wel mensen uit Meppel over de vloer in Amsterdam. Dat komt mede door Mokum in Meppel."

Vandaag draaide het dus om de Amsterdamse en Nederlandse muziek in de tehuizen van Meppel. Die muziek wordt ook veel gedraaid in Lowietje, het café dat veel tv-kijkers kunnen kennen uit de Baantjer-series. Het personage rechercheur De Cock (met CeeOoCeeKaa) kwam altijd even een borrel halen bij Lowietje.

Hebben de Meppelers vanuit hun eigen tehuizen kunnen proeven van de sfeer van Lowietje? "Als ik al die blije gezichten zag, is dat goed gelukt", besluit Lelieveld.

