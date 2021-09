‘Aanleg gfe-zuilen en luierinzamelpunten in Emmen start in januari’

De raadscommissie kon zich vinden in de nieuwe afvaltarieven. (Rechten: ANP/NOVUM VENEMA MEDIA)

De gemeente Emmen wil vanaf januari beginnen met de aanleg van gfe (groente-, fruit- en etensresten) bij 260 hoogbouwlocaties en dertig tot veertig luierinzamelpunten in dorpen en wijken. Wethouder René van der Weide maakte dit vanavond bekend.

Hij liet dit de raadscommissie weten tijdens de bespreking van de nieuwe afvaltarieven. Het college stelt de gemeenteraad voor om vanaf januari inwoners een vast bedrag van 220 euro en een variabel bedrag van 7 euro te laten betalen voor iedere keer dat de grijze container aan de straat wordt gezet.

Voor de hoogbouw is het de bedoeling dat er 2 euro in rekening wordt gebracht voor het dumpen van een afvalzak (60 liter) in een ondergrondse container. Momenteel betalen inwoners een vast tarief van tussen de 275 en 310 euro.

Noodzakelijke keuze

De verschillende fracties konden zich vinden in de nieuwe aanpak en de tarieven. Een noodzakelijke keuze, verkondigde fractievoorzitter Aimée van der Ham van Wakker Emmen het algemene geluid in de raadszaal. "Als we niets doen, dan stijgt het afvaltarief met 70 euro."

De verwerkingskosten van afval gaan de komende jaren stijgen. Doe je niets, dan wordt de grijze bak onbetaalbaar, merkte Van der Weide al eerder op. De nieuwe tarieven moeten inwoners aanzetten tot het beter scheiden van hun afval. Hoe minder er in de grijze container verdwijnt, des te goedkoper dit uitvalt voor gemeente en burger, is het achterliggende idee.

Pijnpuntjes

Van der Ham kaartte nog wel een aantal pijnpuntjes aan. Ze verwacht dat de 60 liter zak voor mensen die wonen in hoogbouw kan leiden tot problemen. "Denk aan inwoners die op leeftijd of slecht ter been zijn." Jeroen Mulder (PvdA) sloot zich daarbij aan. "Ik zie mijn zestigjarige moeder er niet van zes hoog mee naar beneden lopen."

Van der Ham maande de wethouder daarom tot haast met het plaatsen van de geplande gfe-zuilen bij 260 hoogbouwlocaties in de gemeente. Van der Weide hoopt tussen januari en uiterlijk juni alle zuilen er te hebben staan.

Luierrecycling

Veel fracties vroegen ook naar de inzameling van luiers. Van der Weide gaf in maart aan dat hier nog onderzoek naar werd gedaan. Alle Drentse gemeenten en de provincie bekijken momenteel naar de mogelijkheden van een verwerkingsinstallatie voor luierrecycling.

In de tussentijd is de gemeente alvast van plan om dertig tot veertig inbrenglocaties voor luiers vanaf januari op te richten op diverse plekken.

Weerbarstig

Tot slot uitte de raad nog enige kritiek op de wijze van communicatie richting de burgers. Bij veel inwoners ontstond de indruk dat ze vooral meer geld kwijt waren. Terwijl mensen er financieel voordeel uit kunnen slaan door bewuster met hun afval om te gaan.

Van der Weide merkte op dat bij meerdere gemeenten dit systeem tot reuring leidde. "Het wordt niet altijd begrepen. Dat is geen excuus, maar het gaat hier om weerbarstige materie."