Gaat Meppel handhaven op overlast van eigen biomassacentrale?

De biomassacentrale in Meppel (Rechten: RTV Drenthe / Bastian van de Belt)

De buurt wordt er gek van. De biomassacentrale in Meppel veroorzaakt overlast door lawaai, rook en stank. En dan zijn de gebruikers nog duur uit ook. Vanavond vroegen inwoners om opheldering bij de gemeente omdat ze tot op heden naar eigen zeggen van het kastje naar de muur worden gestuurd. Raadsleden en inwoners willen opheldering wie waar verantwoordelijk voor is.

"Wij ervaren veel lawaai-overlast van de ventilatoren", vertelt een inwoner. "Daarnaast geeft de centrale rookoverlast. Er zijn ook veel klachten dat de koelinstallatie verwarmd, terwijl hij moet koelen. Verder is een huishouden op aardgas zo'n 50 euro goedkoper uit per maand dan een vergelijkbaar huishouden op de biomassacentrale."

De inwoner heeft zijn huis aan de Nijeveenseweg, nabij de centrale. "Soms kan ik niet onder mijn terrasoverkapping zitten. Zoveel stinkt het dan. En daar wordt niets mee gedaan." Tot nu toe werd hij met vragen en klachten van het kastje naar de muur gestuurd. "Iedereen wijst naar elkaar. Ook afspreken met de gemeente lukt niet. Waar moet je dan nog heen?

Geluidsoverlast is bewezen

RUD Drenthe is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de milieuwetgeving, -regelgeving en - handhaving. Zij houden namens de gemeente Meppel toezicht. Uit hun onderzoek blijkt dat de klachten voor een deel gegrond zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de centrale niet binnen de geluidsnormen blijft.

Daarom heeft de RUD een last tot een dwangsom opgelegd. De organisatie zegt erbij dat het geluid op zich niet te hard is, maar dat er strenger gemeten wordt omdat de centrale een 'irritant geluid' maakt. De afstand van de centrale tot de woningen is niet groot, maar dat zou geen probleem hoeven zijn, stelt de RUD.

"Maar kennelijk zijn er toch redenen waardoor het niet lukt. Dat zou kunnen omdat er bijvoorbeeld rubbertjes verkeerd zitten waardoor het geluid niet geremd wordt."

Rookoverlast

De RUD vond geen logische oorzaak voor de rookontwikkeling. Vermoedelijk heeft het te maken met verkeerde voeding van de centrale. "Heel veel rook is bij zo'n installatie geen normale situatie. Dan is er iets aan de hand", legt de RUD uit. Er is gevraagd aan de uitbater om onderzoek te doen naar de oorzaak. Dat rapport wordt binnen vier weken verwacht.

Volgens de RUD is het voor omwonenden het slimste om bij de uitbater aan te kloppen bij rookoverlast. "Dat is de kortste klap. Zij kunnen er iets aan doen." Rook betekent vooralsnog geen wettelijke overtreding. "Dat er rook uit komt betekent niet dat de normen overschreden worden."

Stankoverlast

Of de stankoverlast met de rookontwikkeling te maken heeft, kan nog niet beoordeeld worden. Bewoners geven wel aan dat bij een weeromslag de rook neerdaalt. Dan ontstaat een penetrante geur die lang blijft hangen. Of dat aan de voeding van de centrale ligt, is ook onduidelijk. Daar is nauwelijks controle op.

Toch is het geurprobleem breed bekend. "Ik loop daar altijd hard en het stinkt er gewoon", aldus Marisa Grotens van de lokale VVD.

Paarse krokodil

Het college van burgemeester en wethouders was niet aanwezig tijdens de gesprekken. Dit 'om geen debat te creëren'. Ook de uitbater van de biomassacentrale, het bedrijf Croon en Wolter & Dros, was niet aanwezig. Zij waren wel uitgenodigd, maar besloten om daar niet op in te gaan.

"Is het een idee om bij een volgende ontmoeting wel compleet te zijn?", suggereerde een inwoner. De gemeenteraad gaf aan een oproep te doen aan het college en de uitbater om een volgende keer wel te komen. "Als wij als gemeenteraad proberen om helderheid te krijgen in dit dossier moet een directe partij wel een heel goed argument hebben om hier geen uitleg te komen geven", reageerde Gert Stam van de ChristenUnie.

"We krijgen het idee dat dit een paarse krokodil-verhaal wordt", vulde Jan van der Woerdt van het CDA aan. "En die moeten we killen. We moeten er als gemeenteraad voor zorgen dat er iets gebeurt, zonder naar elkaar te kijken."

De biomassacentrale in Meppel staat bij de wijk Nieuwveense Landen. Daar worden zo'n 400 woningen op een warmtenet dat gestookt wordt in de centrale met palets (houtkorrels). Voor de levering van energie werd het bedrijf MeppelEnergie opgericht. Dat heeft twee aandeelhouders: gemeente Meppel en netbeheerder Rendo. Tot op heden is MeppelEnergie een zorgenkind: het lijdt al jaren grote financiële verliezen.

