Sloop De Schakel op Dennenoord Zuidlaren is start van nieuw begin

Op het landgoed Dennenoord is GGZ-instelling Lentis begonnen aan een grote herbestemmingsklus. Een inmiddels afgerond onderzoek naar panden die van cultuurhistorische waarde zijn, laat zien welke gebouwen kunnen blijven staan. Andere gebouwen zoals die van De Schakel en ook theater De Kimme worden afgestoten.

Andere zorg

De bedoeling is dat de zorg anders ingericht wordt en daarmee dus ook de panden. Er wordt meer gedaan met de cliënten en bewoners op het terrein. Het is de bedoeling dat de cliënten van Lentis niet aan de samenleving worden onttrokken, maar de samenleving naar 'binnen' wordt gehaald.

In het gebouw Zuidend zit een nieuw restaurant dat met de cliënten wordt gerund. Leonie Bais, onderzoeker bij Lentis, liep voordat De Schakel gesloopt werd, met cliënten door het pand op zoek naar attributen die elders een tweede leven konden krijgen. Dat is gelukt; zo is de vloer veranderd in tafelbladen.

Eerst gras

Na lang overleggen, plannen en onderzoeken is het dus zover: De Schakel gaat plat. Wat er op diezelfde plaats komt, is nog onduidelijk. Volgens Tom Pieters, die over het vastgoed in Lentis gaat, zal er eerst weer gras komen te liggen. Mogelijk dat er voor deze plek in een later stadium een andere bestemming wordt gevonden.

