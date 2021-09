FC Emmen Rood Wit TV #7: Met vertrouwen naar 'Avondje NAC'

NAC pakte in de eerste 6 duels van het seizoen 6 punten en staat daarmee 16e in de Keuken Kampioen Divisie. Emmen staat daar drie plekken boven, met 7 punten. Een tussenrapport waarop beide clubs niet heel erg trots zijn. De doelstelling van zowel NAC als Emmen is immers helder: Zo snel mogelijk terugkeren op het hoogste niveau.

Never change a winning team

Na de zevenklapper tegen MVV kende FC Emmen een prima trainingsweek, waarin Jasin-Amin Assehnoun (na zijn interlandverplichtingen met Finland) weer aansloot bij de groep. Lentini Caciano (hij ondergaat maandag een kijkoperatie vanwege een knieblessure), Peet Bijen en Reda Kharchouch ontbraken nog, maar voor de rest was iedereen van de partij. Dat betekent dat Dick Lukkien het principe 'never change a winning team' kan toepassen vanavond (en dat hoogstwaarschijnlijk ook zal doen).

'We willen ons revancheren'

"We hadden de zege van vrijdag echt nodig", vond Lucas Bernadou. De middenvelder is, samen met Jari Vlak en Miguel Araujo, één van de spelers die er op die pijnlijke donderdagavond in mei ook bij was. Op die 20e mei degradeerde FC Emmen na de nederlaag (na strafschoppen) tegen NAC uit de eredivisie. "Dat kwam keihard aan", aldus Jari Vlak. "Het is tijd voor revanche", vult Bernadou aan. De Fransman lacht erbij. "We speelden niet eens zo slecht, maar verloren na penalties. Dat is voetbal. Zo gaat het nu eenmaal. Ik voel verder geen rancune ofzo."

'Eigenlijk moeten we een serie neerzetten'

Ook bij Dick Lukkien leven er geen sentimenten vanwege de tegenstander van vanavond. "Natuurlijk flitst het wel eens door je hoofd dat dit de ploeg is die ons uitschakelde in de play-offs, maar meer ook niet. Ik zie het als een wedstrijd in een nieuw seizoen, waarin we willen voortborduren op wat we met name vorige week hebben laten zien. Het zal absoluut geen makkie worden. NAC heeft veel kwaliteit en wil na de 6-3 nederlaag bij Jong Ajax (afgelopen maandag) iets rechtzetten voor eigen publiek. Maar ook wij gaan voor de winst. Het is ook heel simpel. Als we mee willen doen, dan moeten we ook een serie met overwinningen gaan maken.

Opstelling FC Emmen

FC Emmen start vanavond dus met dezelfde elf als vorige week, dus opnieuw met Miguel Araujo in de basis. Hij vormt de verdedigingslinie met Lorenzo Burnet, captain Jeroen Veldmate en Arnaud Luzayadio. Michael Brouwer is de keeper, terwijl Lucas Bernadou samen met Jari Vlak en Azzeddine Toufiqui op het middenveld staat. Voorin spelen Rui Mendes, Jeredy Hilterman en Peter van Ooijen.

Veertiende NAC - FC Emmen, Emmen won slechts één keer

Emmen gaat voor de veertiende keer op bezoek bij de ploeg uit Breda. Elf keer speelden ze op het tweede niveau tegen elkaar in Breda, één keer in de eredivisie en eenmaal in de KNVB-beker.

NAC wist van de 13 ontmoetingen tot nu toe er acht te winnen, vier keer werd er gelijkgespeeld en in 1989-1990 boekte Emmen de enige zege. Destijds werd het 1-2 door goals van Gerrie Schaap en Mark Zegerius.

Live te volgen

NAC - FC Emmen is uiteraard weer live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending vanuit Breda begint om 19.30 uur, een half uur voor de aftrap.