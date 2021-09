Wat vind jij: Betalen per vuilniszak of grijze container, is een goede zaak

De nieuwe afvaltarieven van de gemeente Emmen komen steeds een stapje dichterbij. Zo werd al bekend dat inwoners van de gemeente vanaf volgend jaar 7 euro betalen per keer dat hun grijze container wordt geleegd, naast het vaste bedrag van 220 euro. Voor hoogbouw moet 2 euro per vuilniszak worden betaald die in de ondergrondse container wordt gedumpt.

Dit plan moet in januari worden gestart, dan moet ook worden begonnen met de aanleg van gfe-zuilen (groente-, fruit- en etensresten) bij 260 hoogbouwlocaties en dertig tot veertig luierinzamelpunten in dorpen en wijken. Volgens de raad gaat het om een noodzakelijke keuze, want de verwerkingskosten van afval gaan de komende jaren stijgen. De nieuwe tarieven moeten inwoners stimuleren hun afval beter te scheiden.

Hoe minder afval in de grijze container verdwijnt, des te minder hoeven de gemeente en de burger te betalen. Het zou dus ook tot besparingen kunnen leiden bij de inwoners van Emmen.

Wat vind jij?

Moeten andere gemeenten in onze provincie of misschien wel in ons hele land hun inwoners laten betalen per afvalzak of grijze container? Of blijf je toch liever bij het standaard jaarlijkse bedrag zonder extra kosten?