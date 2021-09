Veel belangstelling voor nieuw woonwijkje Exloo op plek melkfabriek

Projectontwikkelaar Sander Dragstra kocht het terrein van de familie Bakker, samen met Arjan Naaijer. Met een landschapsarchitect en een architect zijn de plannen verder ontwikkeld. Er komen naar verwachting veertien woningen en elf of twaalf appartementen op het terrein aan de Fabrieksstraat in het dorp.

'Veel animo vanuit de buurt'

"We hadden de mogelijkheid om een klein woonwijkje te maken", vertelt Dragtstra. "We maken rietgedekte woningen. Een twee-onder-één kap of een drie-onder-één kap. Verder hebben we er appartementen gemaakt." De prijzen beginnen vanaf ongeveer 400.000 euro, maar dat staat nog niet helemaal vast.

Het is de bedoeling dat het terrein in de rest van Exloo past: groen en ruim. Er komt een groot gemeenschappelijk groen stuk dat de bewoners zelf moeten gaan onderhouden.

"We hebben veel mensen uit de buurt die vanavond komen kijken", vervolgt de projectontwikkelaar. "Niet uit de Randstad. Het staat ook nog niet op Funda. Ik denk als dat zo zou zijn, dat er veel meer uit de Randstad zouden komen."

Het ontwerp van het terrein (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Dragtstra vindt het juist wel fijn dat er animo vanuit de directe omgeving is. "Dat vind ik heel leuk. We komen zelf ook uit Drenthe en het is mooi als we wat doorstroom kunnen creëren hier."

De geïnteresseerden die zich hebben aangemeld voor een koopwoning krijgen eind september een gesprek. Of de bewoners dan tegen elkaar op moeten gaan bieden of dat er geloot gaat worden, is nog niet bekend. "Daar nemen we binnenkort een beslissing over. Er zitten wel grenzen aan het tegen elkaar opbieden aan natuurlijk. In Exloo is weinig gebouwd en er is een enorme vraag."

'Ik denk dat er behoefte aan is'

"Het ziet er best mooi uit", zegt inwoner Rob van der Knaap. "De eerste indruk is heel goed. Ik ben hier uit nieuwsgierigheid gekomen. Ik ken de oude melkfabriek van vroeger en ben benieuwd hoe het eruit gaat zien. Zelf hebben we al een mooi huis in Exloo, misschien willen mijn kinderen op termijn er wel gaan wonen. Maar dat is nog ver weg hoor. Ik denk dat er wel behoefte aan is en dat het een goede ontwikkeling is. Het moet zich nog bewijzen natuurlijk, maar het ziet er in eerste instantie goed uit."

Lang hoeven de inwoners niet meer tegen het zwaar verpauperde pand van de oude melkfabriek en het pand van touringcarbedrijf Weinands aan te kijken. Want zodra de woningen verkocht zijn, gaat de sloopkogel erdoorheen. Dragtstra verwacht dat de woningen eind 2023 klaar zijn.