Roze Kerkdienst, Roze Loper en Roze Pubquiz: Coevorden bekent kleur tijdens Regenboogweek

Wie tijdens de Regenboogweek van 9 tot 17 oktober naar Coevorden gaat, hoef zich absoluut niet te vervelen. Van een speciale kerkdienst tot evenementen in een zorginstelling, er is voor ieder wat wils.

De kleur roze staat centraal. Zo doen winkeliers aan een Roze Zaterdag, is er een Roze Kerkdienst in de Protestantse Kerk en organiseert de horeca een Roze Pubquiz. Daarnaast is er een historische modeshow door het Stedelijk Museum Coevorden en zijn er optredens en activiteiten voor bewoners en zorgpersoneel van zorginstelling De Schutse.

Roze Loper

Ook grijpt de zorginstelling deze week aan als gelegenheid om de landelijke certificering Roze Loper te verkrijgen. Het doel daarvan is om ook in zorg- en welzijnsinstellingen de bewustheid te vergroten voor de LHBTI-gemeenschap. Dat is nodig, zegt Lars Hoedemakers tegen streekomroep ZO!34. Hij is fractievoorzitter van D66 Coevorden en zit ook in het Diversiteitsplatform. "Mensen die bijvoorbeeld hun hele leven openlijk homoseksueel zijn geweest, durven dat soms niet meer wanneer zij in een verzorgingstehuis terecht komen, omdat ze bang zijn voor vooroordelen van hun nieuwe medebewoners of zorgpersoneel."

Confettiregen

In Theater Hofpoort komt Splinter Chabot langs voor een collegetour en is de samenwerking opgezocht met scholieren van Nieuwe Veste. "Splinter staat symbool voor de jongeren", zegt Saskia Kluwen, programmeur en directeur van Theater Hofpoort. Zijn boek Confettiregen gaat over het 'uit de kast' komen en hoe moeilijk dat is geweest voor hem. "Terwijl hij is opgegroeid in een enorm open en vrij gezin en ook nog eens in een grote stad is opgegroeid. Hoe moeilijk is het dan wel niet voor kinderen uit Coevorden om 'uit de kast' te komen", vraagt Kluwen zich af.

Regenboogweek

Tijdens de Regenboogweek wordt aandacht gevraagd voor de LHBTI-gemeenschap, op verschillende manieren. "Soms is dat op een luchtige manier en soms op een serieuze manier. Maar het is de bedoeling dat men meer begrip krijgt rondom dit thema en er ook de lol van leert inzien", aldus Hoedemakers. "Het gaat tenslotte over liefde. Dat is het belangrijkste. Je kan op allerlei manieren van elkaar houden. Of het nou voor een man of een vrouw is. Het zou niet uit moeten maken."

Het thema van de Regenboogweek van 9 tot 17 oktober is 'Coevorden Bekent Kleur'. Het Diversiteitsplatform Coevorden wil laten weten waar een Regenbooggemeente voor staat, namelijk dat je mag zijn wie je bent. Op sommige plekken is het namelijk best moeilijk om uit te komen voor je geaardheid, vertelt Hoedemakers. "Mensen die niet hetero zijn worden vaker gepest of gediscrimineerd in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld op het voetbalveld, op school of in een verzorgingstehuis."

Alle informatie is te vinden via Diversiteitsplatform Coevorden.