Trek je lederhosen of dirndl maar uit de kast, Oktoberfest Alteveer gaat door

Het Oktoberfest in Alteveer is op 9 oktober (Rechten: AFP / Tobias Hase)

Het Oktoberfest in Alteveer gaat dit jaar door. Dat heeft de organisatie gisteravond besloten. Op 9 oktober staan maximaal 3.500 bierdrinkende mensen te hossen in lederhosen en dirndls in de feesttent in het dorp.

"We beginnen wat eerder met het feest. Dat is wel een gok, maar we hebben er een klap op gegeven", zegt organisator Johan Sok. "Het is goed dat het doorgaat." Het feest is nu van 18.00 uur tot middernacht.

Volgens Sok is er weer grote behoefte aan het Oktoberfest. "We gooiden het bericht gisteravond online en je ziet meteen dat er reuring is." Inmiddels zijn ruim duizend kaarten verkocht. De 3.500 bezoekers moeten wel een coronatoegangsbewijs tonen om binnen te komen. "Ja, het groene vinkje moet wel tevoorschijn komen", aldus Sok.

Artiesten die vorig jaar zouden optreden, zijn doorgeschoven naar deze editie. Zo treden Wahnsinn, Party Kryner en DJ Douwe die avond op.