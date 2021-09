Steeds vaker bermbeheer met oog voor planten en dieren

Ecologisch bermbeheer is een term die steeds vaker de kop opsteekt. En dat is goed nieuws voor de planten en de dieren die er leven, want het betekent dat bermen gemaaid worden met aandacht voor de flora en fauna. En dat komt de biodiversiteit weer ten goede.

Drentse gemeenten, waterschappen en de provincie spraken zo'n drie jaar geleden af om bloeiende en soortenrijke bermen te creëren met ecologisch bermbeheer. Op de bermenkaart zie je hoe het er op de verschillende plekken in onze provincie aan toegaat.

Niet teveel

Bij ecologisch bermbeheer gaat het om niet te veel en niet te vaak. Een deel van de berm, minimaal 15 procent, wordt niet gemaaid. Dat deel blijft beschikbaar voor bijen, vlinders en andere dieren die er beschutting en eten vinden. Het maaisel blijft een paar dagen liggen. Hierdoor kan zaad op de grond vallen zodat het voortbestaan van de plant gegarandeerd wordt. Tot slot wordt het maaisel weggehaald. Dit zorgt voor een voedselarme bodem waar veel inheemse planten op kunnen groeien.

Zaterdag is ROEG! samen met boswachter Evert Thomas op pad om bijzondere Drentse bermen te bekijken. Kijk vanaf 17.11 uur naar TV Drenthe of kijk de uitzending later hier terug.

Resultaat

Het gevolg van deze manier van maaien is een gevarieerde en bloemrijke berm. En soms zitten daar pareltjes tussen zoals in Ees. In de berm naast een betonweg groeit daar de uiterst zeldzame knollathyrus. Ook vliegen er kleine vuurvlinders en icarusblauwtjes. En de bosgeelster heeft er een plekje gevonden. Deze zeer zeldzame lelieachtige is zo bijzonder dat de gemeente Aa en Hunze haar bermen speciaal beheert om dit plantje te behouden.

Samenstelling

De ene berm is de andere niet. Afhankelijk van de omstandigheden komen er bepaalde planten en dieren voor. Langs een pad tussen Hooghalen en Grolloo staan allerlei planten die van kalk houden, zoals de witte en de citroengele honingklaver, kale jonkers en speerdistels. Als je weet dat er kalkhoudend puin is gebruikt bij de aanleg van het pad is dit begrijpelijk.

Aan de rand van het heideterrein het Elper Westerveld zijn weer andere planten in de berm te vinden zoals het knoopkruid, herkenbaar aan de paarsrode bloemhoofdjes, en de koekoeksbloem, een plant waar verschillende nachtvlinders hun eitjes op leggen.

Bermbloemen

Eerder besteedde ROEG! ook aandacht aan ecologisch bermbeheer. Toen bezochten we de gemeente Hoogeveen en bekeken we de knollathyrus bij Ees. Kijk hier de uitzending terug. Ben je benieuwd welke bloemen nog meer in de Drentse bermen voorkomen? Maak dan de bermbloemenquiz.

De knollathyrus blijft stug volhouden in landbouwgebied. Langs een betonnen pad bij Ees groeit deze zeer zeldzame plant. ROEG! maakte eerder onderstaande reportage over het plantje:

Ernstig bedreigde knollathyrus houdt stug vol bij Ees

