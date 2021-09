Thuiszorg Borger-Odoorn onder druk door personeelstekort in de zomer

Een hoogbejaard stel uit de gemeente Borger-Odoorn ontving twee weken geen huishoudelijke hulp door personeelskrapte bij de thuiszorg. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Borger-Odoorn uit haar zorgen in een brief naar zorgaanbieders binnen de gemeente.

De ouderen maken gebruik van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en ontvangen daardoor normaal gesproken twee uur per week huishoudelijke hulp. Begin augustus gaat het mis: de thuiszorgorganisatie kan geen hulp leveren wegens vakantie en ziektegevallen onder het personeel.

GroenLinks trekt hierover aan de bel en stelt schriftelijke vragen aan het college over de werkwijze van zorgaanbieders gedurende de zomerperiode, de continuïteit van deze zorg en over hoe inwoners geïnformeerd worden hierover.

Brief naar zorgaanbieders

Twee dagen eerder ontving de gemeente bericht vanuit de stichting Sociale Teams Borger-Odoorn met de klachten over de huishoudelijke hulp tijdens de vakantieperiode. "In diezelfde week hebben we intern overleg gevoerd. Er is toen besloten om een brief te sturen naar de zorgaanbieders."

Het eerste concept van de brief dateert van 20 augustus. Uiteindelijk is de definitieve brief na enige aanpassingen op 25 augustus verstuurd, laat de gemeente weten. "Het toeval in deze zaak wil, dat de vragen van GroenLinks op 20 augustus zijn binnengekomen. Precies op het moment dat er intern al gewerkt werd aan dezelfde kwestie."

'Komt vaker voor'

"De signalen zijn ons bekend", antwoordt het college op de vragen van GroenLinks-fractievoorzitter Pieter de Groot. "In de vakantieperiode komt dit vaker voor. Gelet op de arbeidsmarkt blijkt het voor zorgaanbieders lastiger vakantiekrachten te vinden in de zomermaanden."

Het college zegt wel dat het de rest van het jaar bijna geen signalen ontvangt over het niet kunnen bieden van hulp. "Er is dus geen sprake van een structureel karakter."

Koe bij de hoorns vatten

Continuering van de zorg in de zomerperiode is onderdeel van de overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de gemeente. De afspraken daarin worden een aantal keer per jaar besproken.

De gemeente zegt hierin de koe bij de hoorns te vatten als er buiten de reguliere afspraken dergelijke signalen zijn: "Dan neemt de gemeente direct contact op met de zorgaanbieder. Dat is nu dus ook gebeurd."