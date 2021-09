53 nieuwe positieve coronatests en één sterfgeval

In de gemeente Hoogeveen is iemand overleden met corona. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast zijn er in het afgelopen etmaal 53 nieuwe Drentse positieve coronatesten gerapporteerd.

De meeste positieve coronatesten werden gemeld in Emmen (22). In de gemeenten Aa en Hunze kwamen er geen nieuwe positieve testen bij.

Het aantal van 53 nieuwe positieve tests is een stijging van 11 ten opzichte van gisteren.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 17-09-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1634 7 20 Assen 4541 (+5) 72 15 Borger-Odoorn 1783 (+1) 33 15 Coevorden 3259 (+3) 57 31 Emmen 10210 (+22) 182 80 Hoogeveen 5408 (+9) 81 42 (+1) Meppel 2693 (+4) 34 27 Midden-Drenthe 2332 (+2) 38 30 Noordenveld 2095 (+2) 34 26 Tynaarlo 1963 (+1) 25 24 Westerveld 1097 (+3) 17 21 De Wolden 2221 (+1) 34 26 Onbekend 65 0 0

Landelijke cijfers

Bijna 2200 mensen in heel Nederland zijn in de afgelopen dag positief getest op het coronavirus. Dat zijn er aanzienlijk minder dan vorige week vrijdag. Daardoor daalt het weekgemiddelde naar het laagste niveau sinds begin juli. Het aantal meldingen van sterfgevallen loopt wel flink op.

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 2172 positieve tests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Precies een week geleden meldde het instituut bijna 2700 nieuwe gevallen.

Weekcijfer het laagst in twee maanden tijd

In de afgelopen zeven dagen zijn 14.747 positieve tests geregistreerd. Voor het eerst sinds 7 juli, ruim twee maanden geleden komt dit weekcijfer onder de 15.000 uit. Gemiddeld komt het neer op iets meer dan 2100 gevallen per dag. Dat gemiddelde daalt nu voor de zevende dag op rij.

In de week tot aan afgelopen vrijdag kreeg het RIVM meer dan 17.500 meldingen van positieve tests. Dat betekent dat het aantal bevestigde besmettingen met bijna 16 procent is gedaald. Dit is de grootste afname op weekbasis sinds 9 augustus, toen de vierde golf over zijn top was.

Sterfgevallen

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met tien. Voor een vrijdag is dat het hoogste aantal sinds 28 mei. Het gaat om twee mensen uit de Zuid-Hollandse gemeente Lansingerland en verder om inwoners van de gemeenten Utrecht, Eindhoven, Haarlemmermeer, Ede, Veenendaal, Hoogeveen, Huizen en Gilze en Rijen. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan soms een tijdje duren voor een sterfgeval door corona is gemeld.

In de afgelopen week kreeg het RIVM 45 meldingen van sterfgevallen met het coronavirus, gemiddeld ruim zes per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 28 augustus, bijna drie weken geleden.

Aantal coronapatiënten op ic daalt

Op de Nederlandse intensive cares liggen momenteel 194 ernstig zieke coronapatiënten. Het is voor het eerst in precies een maand dat er minder dan 200 mensen met covid-19 op de ic's liggen. Ook op de verpleegafdelingen nam het aantal patiënten met corona verder af. In totaal liggen er vandaag nog 566 coronapatiënten in de ziekenhuizen.

Dat betekent dat het aantal mensen met corona dat een ziekenhuisbed bezet houdt in vier dagen tijd met 92 is afgenomen. Afgelopen maandag lagen er nog 658 patiënten met covid-19 in de ziekenhuizen.

De ic's verzorgen vrijdag 8 patiënten minder dan een etmaal eerder. Er werden 10 nieuwe ernstig zieke mensen met covid-19 op een intensive care opgenomen. Dat er per saldo minder mensen met corona een ic-bed bezet houden dan een dag geleden, komt omdat er meer mensen de afdeling mochten verlaten of overleden dan er nieuw werden opgenomen.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel nog 372 coronapatiënten, zes minder dan een dag eerder. De klinieken namen afgelopen etmaal 51 nieuwe mensen met covid-19 onder hun hoede.

