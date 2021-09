Dit weekend in de Drentse natuur: 18 en 19 september

Komt dit weekend in actie tijdens de Hunzeloop of fiets mee langs historische plekken in de boswachterij Emmen. Voor de liefhebbers is er een rondleiding op de boerderij Het Moeras. Er is weer genoeg te doen dit weekend in de Drentse natuur.

Kijk in de ROEG!-agenda voor meer activiteiten. Let op: bij de meeste activiteiten moet je je vooraf aanmelden.

Hunzeloop

Deelnemen aan de Hunzeloop kan weer. Komende zaterdag is het zover. Je kunt kiezen uit een afstand tussen vijf en twintig kilometer door bossen, langs kronkelende beken en over karakteristieke heidevelden. Een ticket kost zes euro, kinderen tot en met vier jaar wandelen gratis mee. Inschrijven kan van tevoren of op de dag zelf. Meer informatie over dit wandelevenement vind je op deze website.

Historische fietsexcursie

Liever op de fiets dan aan de wandel? Ga dan zaterdag mee met deze fietstocht langs de mooiste historische plekjes van de boswachterij Emmen. De excursie start om 10 uur en de route is zo'n veertien kilometer lang. Onderweg stop je een paar keer voor een korte wandeling langs hunebedden en grafheuvels. Vergeet niet om je vooraf online aan te melden via deze website.

Rondleiding permacultuur

Wil je meer weten over het toepassen van permacultuur? Tijdens deze rondleiding zondagmiddag deelt Arthur Buitelaar de kennis en ervaring die hij de afgelopen tien jaar heeft opgedaan. Denk aan het maken van compost, het telen van groenten en het inmaken van voedsel. Meer informatie over de rondleiding vind je op de website van Het Moeras.

Ben je op zoek naar meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebook-pagina Op pad in de Drentse natuur.

