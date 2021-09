Rolstoeltennisser Tom Egberink krijgt Zilveren Ster van Coevorden

Egberink won op de Paralympische Spelen in Tokio de zilveren medaille in het heren enkelspel en een bronzen medaille in het heren dubbel samen met Maikel Scheffers. Iets om trots op te zijn als gemeente, vindt sportwethouder Joop Brink van Coevorden.

Altijd al sportief

De Dalenaar werd in 1992 geboren zonder bovenbeen. Dankzij een prothese heeft hij een heel actief leven. Op jonge leeftijd begint Egberink met voetbal, later stapt hij over naar rolstoeltennis. En de jonge sporter heeft talent. Al snel mag hij mee doen aan het wereldkampioenschap voor de jeugd. Later wordt hij de jongste wereldkampioen dubbel bij de senioren en wint hij Wimbledon.

In de afgelopen jaren kampt Egberink veel met blessures. Verschillende keren wordt hij geopereerd aan zijn elleboog. Maar hij weet zich te kwalificeren voor de Paralympics in Tokio. De als achtste geplaatste Egberink loot zwaar, maar slaat zich in de single met ogenschijnlijk gemak naar de finale. Daar verliest hij de Japanse nummer een van de wereld Shingo Kunieda.

In het dubbelspel verliezen Egberink en Scheffers in de halve finale van de Fransen Stéphane Houdet en Nicolas Peifer. In de troostfinale recht het Nederlandse duo de rug en wint daar van de Japanners Shingo Kunieda en Hiroyuki Sanada.

Zilveren Ster

Egberink is de derde (oud-)inwoner van de gemeente Coevorden die de Zilveren Ster van Coevorden krijgt. Brandweercommandant Folkert Sinnema had in 2017 de eer en in 2020 was dat toenmalig wethouder Jan Zwiers.