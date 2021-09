D'Sean Holaman verrast met Nederlandse horden-titel bij junioren

Op voorhand had z'n trainer, Vincent Wolters, van atletiekvereniging De Sperwers uit Emmen, ook weinig vertrouwen in een goede afloop.

"Hij stond vierde of vijfde op de ranglijst, dus ik zei vooraf: die Nederlandse titel is te hoog gegrepen voor jou. Maar een podiumplaats zou een mooie kans zijn", blikt Wolters terug. "Maar hij was al met die gouden medaille bezig. En ik zei: dat wordt hem echt niet. Maar hij heeft me heel erg verbaasd."

Zelfvertrouwen

"Ik had zoveel meer zelfvertrouwen dan de toernooien ervoor", gaat Holaman zelf verder. "Het is ook een kwestie van durven dood te gaan. Ik heb al zes of zeven keer na een wedstrijd staan kotsen", lacht de atleet uit Emmen. "Stiekem dacht ik ook: ik ga het ook nu wel weer verkloten. Want ik ben ook al eens vierde geworden: toen kwam ik eenhonderdste tekort. Ik ben wel heel blij dat ik het nu heb kunnen laten zien. Ik heb er zoveel moeite ingestopt."

'Fijn gevoel'

Holaman heeft ook een goede 200 meter en 400 meter vlak in de benen. Maar de liefde voor de horden zit diep. "Als ik aan het hordenlopen ben voel ik me vrij, ik vind het gewoon een heel fijn gevoel", reageert Holaman.

Maar z'n lijf werkt dus niet altijd mee. Bij het Regionaal Trainingscentrum Noord, waar hij ook traint, hebben ze yoga ingezet om hem leniger te maken. "Ik moet zorgen dat ik sterk word. Maar ook dat m'n spieren vooral lang blijven", aldus de 19-jarige Emmenaar.

Keuzes

Holaman staat voor belangrijke keuzes in z'n carrière. Dit jaar rondt hij z'n MBO-studie bedrijfsadministratie af en volgend jaar wil hij accountancy gaan studeren. Ook moet hij op zoek naar een nieuwe trainingsgroep nu Wolters z'n afscheid bij De Sperwers heeft aangekondigd.

"Hij kan kiezen tussen een trainingsgroep in Apeldoorn en in Groningen", zegt Wolters. "In Apeldoorn heb ik al een week meegetraind. Dat is al een heel talentvolle groep met allemaal gemotiveerde atleten. Dat vind ik heel leuk. En ik heb nog een vriend in Groningen, waar ik heel goed mee kan. Misschien wil ik ook wel bij hem gaan trainen. Ik moet even zien wie mij het verste kan brengen", besluit Holaman.

EK U23

Nu de Nederlandse titel binnen is heeft de jonge Drent zich een nieuw doel gesteld. Hij wil zich graag plaatsen voor het Europees kampioenschap onder 23 jaar.