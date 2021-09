Janneke Brauckman weegt 57 kilo en lift 162 kilo: 'Klaar voor het WK powerliften'

"Op dit moment sta ik vierde genomineerd", reageert Brauckman. "Bij het squatten en deadliften sta ik wat lager. Maar bij het bankdrukken ga ik aan de leiding. Ik verwacht eigenlijk nog wel dat er wat dames mij voorbij zullen gaan, maar dat wil niet zeggen dat ik er niet alles uit ga halen wat erin zit."

Toeval

Per toeval rolde de voormalig turnster, tweeëneenhalf jaar geleden, in het powerliften. "Ik ben ervoor benaderd via social media. Ik had een filmpje geplaatst waarop ik 100 kilo squatte. Dat is natuurlijk wel stoer, maar ik wist helemaal niet waar ik mee bezig was ofzo. En toen werd ik benaderd of ik daarmee verder wilde gaan."

Grenzen verleggen

Ze is de regerend Nederlands kampioene bij de junioren en ze combineert haar sportcarrière met een studie Liberal Arts and Sciences, gericht op voeding, in Venlo. Daarnaast runt ze sinds juni met vriend Hessel Veltman een sportschool in Emmen. Ze verzorgen daar personal trainingen, kleine groepstrainingen en online-trainingen. Ook voor het powerliften kun je daar terecht. Een sport die Brauckman veel bracht.

"Ik denk dat het me vooral mentaal heel veel heeft geleerd over mezelf en over grenzen verleggen. Over wat ik allemaal kan ondanks dat ik er zelf vooraf niet altijd vertrouwen in heb", analyseert Brauckman.

Eetstoornis

In tegenstelling tot bodybuilding gaat het bij powerliften niet om je uiterlijk maar vooral om de kilo's die je kunt tillen. Een zege wat betreft de Drentse krachtpatser. "Ik kom uit een eetstoornis. En ik ben ook een beetje met dat idee de sportschool ingedoken. Dus het feit dat ik nu kan trainen zonder continu in de spiegel te moeten kijken, heeft mijn mentale gezondheid ook wel heel erg goed gedaan."

WK junioren in Zweden

Brauckman komt volgende week maandag in actie tijdens het wereldkampioenschap powerliften voor junioren. Plaats van handeling is het Zweedse Halmstad.